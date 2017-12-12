السكيت: "اكتفاء" قادر على رفع المحتوى المحلي إلى 70%

قال فهد السكيت رئيس وحدة المحتوى المحلي لتنمية القطاع الخاص في السعودية، إن برنامج "اكتفاء" الذي أطلقته شركة "أرامكو"، له أثر كبير على اقتصاد المملكة من خلال الاستثمارات الكبيرة التي تقوم بها الشركة.

وأكد في مقابلة مع "العربية" على هامش منتدى "اكتفاء" الذي انطلقت فعالياته اليوم الثلاثاء في الظهران، على أن نتائج البرنامج في السنوات الثلاث الماضية مبشرة، ولا يوجد أدنى شك في قدرة القائمين على البرنامج في الوصول إلى هدف رفع نسبة المحتوى المحلي إلى 70% بحلول 2021.

وأوضح أن وحدة المحتوى المحلي لتنمية القطاع الخاص في السعودية اعتمدت نفس البرنامج وبدأت في تعميمه على الشركات الأخرى، وقال: "نعمل مع 8 شركات عملاقة في المملكة لتطبيق برامج مشابهة لـ"اكتفاء"، ونرغب في توحيد العمل حتى نجنب المقاول السعودي الحصول على موافقات مختلفة من جهات عدة، بحيث يكون هناك تعريف موحد للمحتوى المحلي وآلية احتسابه".

وأشار رئيس وحدة المحتوى المحلي لتنمية القطاع الخاص أيضاً إلى أن الاقتصاد السعودي قوي وزاخر بالقدرات والشباب والشابات القادرين على العطاء والأمر يحتاج فقط إلى التدريب وأخذ نسبة من المخاطرة".

ولفت إلى أن "رؤية المملكة 2030" تهدف إلى أن يكون القطاع الخاص قائداً للاقتصاد المحلي، وأن تكون نسبة مساهمته هي الأعلى بـ65%، وذلك لن يتحقق إلا إذا كانت هناك منشآت متوسطة وصغيرة قوية وسلسلة موارد كبيرة.

ويُعد منتدى "اكتفاء" بمثابة الملتقى الرئيس لشركة "أرامكو" السعودية مع المُصنعين ومقدمي الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة الذي يهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد الوطني، وتوطين الصناعات والأيدي العاملة، وتعزيز القيمة المضافة الإجمالية بما يتوافق مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.

ويهدف المنتدى في دورته لهذا العام إلى تسليط الضوء على المنشآت الصغيرة والمتوسطة من المملكة وخارجها، ودورها في التنوع الاقتصادي، والجهود المبذولة لدعم المنشآت وتنميتها.