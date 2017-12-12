المغرب يعزز صناعة السيارات بمشاريع بـ1.45 مليار دولار

قالت مصادر رسمية إن المغرب وقع 26 اتفاقية في مجال صناعة السيارات بقيمة 1.23 مليار يورو (1.45 مليار دولار)، ستمكنه من صناعة أجزاء السيارات وتصديرها.

وقال عبدالواحد رحال، مدير صناعة السيارات بوزارة الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي لـ"رويترز" إن المغرب "وقع 26 اتفاقية في مجال السيارات بتكلفة 1.23 مليار يورو منها 11 اتفاقية مع شركات تتمركز في المغرب لأول مرة".

وأضاف: "بالنسبة للاتفاقيات الأخرى فتخص معامل جديدة لشركات متواجدة من الأصل في المغرب، وذلك لتلبية احتياجاتها في السوق".

ووقعت الاتفاقيات أمام العاهل المغربي في القصر الملكي في الدار البيضاء، بحضور أعضاء الحكومة وممثلي الشركات الموقعة على الاتفاقيات، وعدد من المسؤولين في القطاع.

وأفاد بيان حكومي أن هناك ست اتفاقيات مع شركة "رينو" الفرنسية لدعم النظام الإيكولوجي لصناعة أجزاء السيارات، مما يتيح للشركة زيادة المصادر المحلية لمكونات السيارات إلى 55%.

وشركة رينو الفرنسية لها فرع في طنجة منذ 2012 ولها فرع تجميع أقدم في الدار البيضاء.

وتضم الاتفاقيات 13 مشروعاً جديداً في إطار مركز للتصنيع مرتبط بمصنع للمجموعة الأوروبية "بي.إس.إيه بيجو"، تحت الإنشاء في مدينة القنيطرة شمال العاصمة الرباط. ومن المقرر افتتاح المصنع في عام 2019، وسيكون إنتاجه المبدئي 90 ألف سيارة سنويا.

وهناك اتفاقيتان لشركة "فاليو" و5 اتفاقيات لشركة "الكابلات والاتصال".

وكان المغرب قد وقع خلال الأسبوع الماضي على اتفاقية مع شركة "بي واي دي" الصينية لصناعة السيارات الكهربائية، وللحد من انبعاث الغازات.

وأضاف رحال: "اليوم وصلنا إلى تحقيق 55% من نسبة الاندماج المحلي في قطاع السيارات بالمغرب".

ويقول المسؤولون إن هذه الاتفاقيات الجديدة ستمكن المغرب من تصنيع مختلف أجزاء السيارات. وقال رحال إن الهدف أن "نصل في أفق 2020 إلى نسبة اندماج 65% في سوق السيارات بالمغرب".

من جهته، قال مولاي عبدالحفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيا الرقمية المغربي في تصريحات بعد توقيع الاتفاقيات: "إن المشاريع التي أطلقت في قطاع السيارات تدخل تخصصات جديدة إلى المغرب، وتعزز الاندماج المحلي وتكثف النسيج الإنتاجي وتلبي احتياجات ما زال قطاع الاستيراد هو الذي يوفرها حتى يومنا هذا، ومن شأنها إحداث 11.568 فرصة عمل مباشرة".