قائمة الأسعار الجديدة للكهرباء في السعودية

أعلنت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بشأن تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي، والذي شمل أيضًا تعديل التعريفة الكهربائية، سيطبق بدءًا من 1 يناير 2018، وفقاً لما يلي:

- فئة الاستهلاك السكني:

شرائح الاستهلاك ( 6000 كيلو واط ساعة / شهر ) التعرفة ( 18 هللة / كيلو واط ساعة )

وفي حال ارتفاع الاستهلاك لأكثر من 6000 كيلو واط تكون التعرفة 30 هللة.

- فئة الاستهلاك التجاري:

شرائح الاستهلاك ( 6000 كيلو واط ساعة / شهر ) التعرفة ( 20 هللة / كيلو واط ساعة )

وفي حال ارتفاع الاستهلاك لأكثر من 6000 كيلو واط تكون التعرفة 30 هللة.

- فئة الاستهلاك الزراعي والمؤسسات والجمعيات الخيرية، وما في حكم ذلك :

شرائح الاستهلاك ( 6000 كيلو واط ساعة / شهر ) التعرفة ( 16 هللة / كيلو واط ساعة )

وفي حال ارتفاع الاستهلاك لأكثر من 6000 كيلو واط تكون التعرفة 20 هللة.

- فئة الاستهلاك للمنشآت الصحية الخاصة والمؤسسات والمعاهد والمدارس الأهلية :

جميع شرائح الاستهلاك ( 21 هللة / كيلو واط ساعة )

والجدير بالذكر أنه لم يطرأ أي تغيير على تعرفة فئتي الاستهلاك الصناعي والحكومي.

فئة الاستهلاك الصناعي :

جميع شرائح الاستهلاك ( 18 هللة / كيلو واط ساعة )

- فئة الاستهلاك الحكومي :

جميع شرائح الاستهلاك ( 32 هللة / كيلو واط ساعة )

وأكدت الهيئة في بيانها "على أن هذه الخطوة تهدف إلى رفع الكفاءة الاقتصادية، ومساهمة القطاعات غير النفطية كمحرك تنموي اقتصادي مستدام، وترشيد استهلاك الموارد الطبيعية "منتجات الطاقة" واستدامتها للأجيال القادمة."

كما أشارت الهيئة إلى أن تعديل تعرفة الكهرباء يهدف إلى رفع كفاءة الدعم الحكومي عبر تعظيم الاستفادة منه وإعادة توجيهه لمستحقيه من المواطنين من خلال برنامج حساب المواطن، والذي تقوم بتنفيذه والاشراف عليه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

وبينت الهيئة أن التعرفة المعتمدة صممت لتغطي تكاليف الخدمة وضمان وفرة الكهرباء في جميع أرجاء المملكة، كما تساهم في تحسين جودة الخدمة وزيادة الإنتاجية وفتح مجال المنافسة وتنويع المصادر. كما أوضحت الهيئة أنه جاري التنسيق مع الشركة السعودية للكهرباء وشركة مرافق المياه والكهرباء بالجبيل وينبع لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما جاء في قرار مجلس الوزراء، وتعديل نظام حساب الفواتير وفقاً لذلك.

وتؤكد الهيئة في هذا الجانب أنها تتابع مدى التزام المرخص لهم بتفعيل القرار وأن إدارة رعاية المستهلك في الهيئة تتلقى جميع الشكاوى والملاحظات على الهاتف المجاني 8001259000، وكذلك على قنوات التواصل الأخرى: بريد إلكتروني info@ecra.gov.sa، موقع الهيئة www.ecra.gov.sa تويتر @saudi_ECRA.