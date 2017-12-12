5 أسهم حققت مكاسب قياسية في بورصة مصر.."ابن سينا" يتصدر

حققت 5 أسهم مدرجة بالبورصة المصرية مكاسب قياسية خلال جلسة تعاملات اليوم، جاء في مقدمتها سهم شركة "ابن سينا فارما" الذي شهد اليوم أول جلسة تداول ليقفز بنهاية التعاملات بنسبة 16.03%.

وقفز سهم الشركة من نحو 5.80 جنيهاً في بداية التعاملات إلى نحو 6.73 جنيهاً بنهاية جلسة اليوم، مضيفاً نحو 0.93 جنيهاً بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 16.03%.

وفي المركز الثاني حل سهم شركة "أكتوبر فارما" والذي قفز بنسبة 9.86% مضيفاً نحو 6.32 جنيهاً بعدما ارتفع من 64.09 جنيهاً في بداية تعاملات اليوم إلى نحو 40.41 جنيهاً بنهاية الجلسة.

وحل سهم الشركة المصرية للاستثمار والتنمية العمرانية في المركز الثالث بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 6.88% رابحاً نحو 0.17 جنيهاً بعدما صعد من مستوى 2.47 جنيهاً في بداية الجلسة إلى مستوى 2.64 جنيهاً بنهاية تعاملات اليوم.

وفي المركز الرابع جاء سهم شركة مصر للزيوت والصابون بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 6.40% رابحاً نحو 1.81 جنيهاً بعدما قفز من مستوى 28.28 جنيهاً في بداية جلسة اليوم إلى مستوى 30.09 جنيهاً بنهاية التعاملات.

وجاء سهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير في المركز الخامس بعدما صعد خلال تعاملات اليوم بنسبة 5.74% مضيفاً نحو 1.74 جنيهاً بعدما ارتفع من مستوى 30.31 جنيهاً في بداية الجلسة إلى مستوى 32.05 جنيهاً بنهاية التعاملات.

في المقابل، تصدر سهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية قائمة الأسهم التي حققت أكبر خسائر خلال جلسة اليوم بعدما تراجع بنسبة 8.42% بخسارة 0.31 جنيهاً بعدما هوى سعر السهم من مستوى 3.68 جنيهاً عند افتتاح الجلسة إلى 3.37 جنيهاً بنهاية التعاملات.

وحل سهم شركة الشروق الحديثة للطباعة والتغليف في المركز الثاني بتراجع بلغت نسبته 7.87% بعدما تراجع من مستوى 30.63 جنيهاً في بداية تعاملات اليوم إلى نحو 28.22 جنيهاً بنهاية الجلسة.

وفي المركز الثالث جاء سهم شركة مطاحن ومخابز الإسكندرية بعدما تراجع بنسبة 6.07% من مستوى 33.30 جنيهاً في بداية التعاملات إلى مستوى 31.28 جنيهاً بنهاية جلسة اليوم.

وجاء سهم شركة مستشفى كلبواترا في المركز الرابع بخسائر بلغت نسبتها نحو 4.26% بعدما هوى من مستوى 5.64 جنيهاً إلى مستوى 5.40 جنيهاً بنهاية تعاملات اليوم.

وفي المركز الخامس جاء سهم شركة مصر الوطنية للصلب – عتاقة بعدما تراجع بنسبة 4.26% من مستوى 18.32 جنيهاً في بداية تعاملات اليوم إلى مستوى 17.54 جنيهاً بنهاية جلسة اليوم.