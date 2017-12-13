التسجيل في "حساب المواطن" يمتد إلى 16 من ديسمبر الجاري

اعتمد مجلس الوزراء السعودي سياسات برنامج " حساب المواطن " بالتزامن مع البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة والموافقة على خطة حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية وسيستمر التسجيل بالبرنامج إلى 16 من ديسمبر الجاري.

وتضمنت سياسات البرنامج تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وشروط الأهلية والاستحقاق. حيث يركز حساب المواطن على توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة للتأكد من وصوله إلى مستحقيه من ذوي الدخل المنخفض والمحدود.

وسيتم أول إيداع للمستحقين من البرنامج في 21 من ديسمبر الجاري مع الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح.

ليصبح بعدها تاريخ الإيداع العاشر من كل شهر ميلادي.

كما ستتم مراجعة المبالغ كل 3 أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقاً للتغيرات.

وقد اشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية - ويقيم بشكل دائم داخل المملكة. هذا إضافة الى توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

كما أقر مجلس الوزراء إنشاء غرفة عمليات مشتركة من عدد من الجهات الحكومية لتعزيز حماية المستهلك وتأسيس مركز اتصال موحد وتطبيق إلكتروني وإقامة ورش عمل ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين. إضافة إلى وضع خطط توعية بحقوق المستهلك وإبراز أرقام مراكز الاتصال الخاصة باستقبال الشكاوى.