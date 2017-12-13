السعودية.. بنك الصادرات سيرفع ناتج الصناعة المحلية

قال الدكتور فواز العلمي الخبير السعودي في التجارة الدولية، إن بنك الصادرات الذي ستدشنه المملكة، برأسمال 30 مليار ريال، سيقدم القروض ويستردها من الشركات الراغبة بالتصدير إلى بلد ما، لكنه لن يقدم دعما ماليا بحتا وذلك التزاما بمعايير منظمة التجارة الدولية.

وأشار العلمي في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية الإعلان عن بنك الصادرات، الذي سيبدأ برأسمال 5 مليارات ريال كمرحلة أولى تستهدف الشركات التي ترغب في تصنيع محتوى محلي وتصدير منتجاتها إلى الخارج، بما يحقق مستهدفات الخطط الحكومية ورؤية 2030.

وقال إن البنك سيوفر تمويله لجميع المصنعين القادرين على مواكبة الخطط الحكومية الرامية إلى رفع نسبة مساهمة الصادرات الصناعية في الناتج الإجمالي المحلي للمملكة.

وكان خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، قال إنه تقرر إنشاء بنك صادرات جديد برأسمال 30 مليار ريال لتشجيع نشاط التصدير ودعم مشاريع الصناعة والتعدين في المملكة. وأوضح أنه تم رصد 5 مليارات ريال للبنك الجديد، كدفعة أولى هذا العام.

جاء ذلك خلال منتدى ومعرض "اكتفاء" البرنامج الذي تقوده شركة "أرامكو" في إطار "رؤية السعودية 2030" لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية لقطاع التوريد.