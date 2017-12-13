بعد التعديل..كم ستبلغ فاتورة كهرباء منزلك في السعودية؟

انطلاقاً من بداية يناير المقبل، ستعتمد الشركة السعودية للكهرباء تعرفة الاستهلاك الجديدة لكافة فئات المشتركين في خدماتها، تماشياً مع صدور قرار مجلس الوزراء السعودي أمس الثلاثاء بشأن تصحيح أسعار منتجات الطاقة بشكل تدريجي.

واستناداً إلى التسعير الجديد الذي أعلنته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في السعودية، وفقاً لشرائح الاستهلاك، ستصل فاتورة شريحة الاستهلاك الحالية التي تقدر بـ100 ريال شهرياً (1-2000 كيلووات/س) إلى نحو 360 ريالاً، فيما سترتفع فاتورة الشريحة الثانية البالغة 300 ريال (2001-4000 ك.و.س) إلى 720 ريالاً، وستصل الشريحة الثالثة التي تقدر بـ 700 ريال (4001-6000 ك.و.س) إلى 1080 ريالا، أما شريحة 1300 ريال (6001-8000 ك.و.س) فتصبح 1680 ريالاً.

ويظهر الجدول التالي المقارنة بين قيمة فواتير الكهرباء في السعودية قبل قرار تعديل التعرفة، والتغير الذي سيطرأ في عليها انطلاقاً من بداية يناير المقبل: