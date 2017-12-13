خبير: دخل الأسرة وعدد أفرادها أهم عناصر حساب المواطن

توقع الدكتور إحسان بو حليقة رئيس مركز جواثا الاستشاري، أن يقل عدد المستحقين للدعم من حساب المواطن، عن عدد المسجلين به، والبالغ عددهم 13 مليون شخص يمثلون 3.7 مليون رب أسرة والتابعين لهم.

وقال بوحليقة بمقابلة مع "العربية" إن الجميع عليه الانتظار إلى يوم 21 ديسمبر، لمعرفة أول تطبيق لسياسات استحقاق الدعم من حساب المواطن، مؤكدا أن حساب المواطن، سيتبع مبدأ العدالة وليس المساواة، بالاعتماد على عدد أفراد الأسرة ودخل الأسرة وهما أبرز معيارين وسيكون الفارق بالاستحقاق تبعا لدخل الأسرة وأعمار أفراد الأسرة وعددهم.

أما بالنسبة للزيادات وتعديل الأسعار للكهرباء والوقود قال بوحليقة إن التخفيف من الدعم الحكومي للأسعار سيعلن وسيطبق مع بداية العام المالي الجديد، مشيراً إلى وفورات جرى الحديث عنها تقدر بنحو 110 مليارات ريال، بجانب تقدير قيمة الدعم الإجمالي الذي تقدمه الدولة بنحو 100 مليار دولار.

كما أشار بوحليقة إلى تأثير تعديل الأرقام المرجعية في برنامج التوازن المالي الذي قد يمتد من 2020 إلى 2023 في تحقيق التوازن بين النفقات والإيرادات في الميزانية العامة.