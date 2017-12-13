نمو القطاع غير النفطي في الإمارات إلى 3% خلال 2017

قال مصرف الإمارات المركزي، اليوم الأربعاء، إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد غير النفطي بالإمارات العربية المتحدة 3% هذا العام بالمقارنة مع نمو بنسبة 2.7% العام الماضي.



وقال البنك في مراجعة للربع الثالث من العام نُشرت اليوم "التحسن الأخير في أسعار النفط أثار أجواء إيجابية في النشاط الاقتصادي بالقطاع غير النفطي وعزز الثقة الاقتصادية".



يشار إلى أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي 1.6% في 2017 انخفاضا من 3% في 2016 بسبب انكماش القطاع النفطي في الوقت الذي تخفض فيه الإمارات الإنتاج في إطار اتفاق عالمي بين منتجي الخام.

وقال البنك المركزي "الربع الثالث من 2017 هو أول فصل منذ بداية انخفاض سعر النفط يشهد تعافيا في المؤشر الاقتصادي المركب غير النفطي ليعود إلى معدله في الأجل الطويل مما يشير إلى انتعاش صوب مزيد من النمو".



وأضاف أن سوق العقارات السكنية في الإمارات واصلت في المجمل الانخفاض قليلاً في الربع الثالث من 2017 مع تراجع الأسعار في دبي 1.4% بالمقارنة مع مستواها قبل عام وانخفاض الأسعار في أبوظبي 8.6%.