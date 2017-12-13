هل أنت مشمول في المستحقين لدعم برنامج حساب المواطن؟

يقدم حساب المواطن الذي اعتمده مجلس الوزراء السعودي، دعما ماليا حكوميا للأسر السعودية، والأفراد المستقلين، وحاملي بطاقات التنقل، و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي، وجميعها فئات مستفيدة من برنامج ‫حساب المواطن، كما يعتبر الدخل الشهري للأسرة ‏المعيار الرئيس في برنامج "حساب المواطن". وقد اشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية - ويقيم بشكل دائم داخل المملكة، هذا إضافة الى توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.

وسيتشكل مقدار الدعم وفقاً لتحديد معدل الاستهلاك الطبيعي للأسرة والفرد والداعم للترشيد باستهلاك الطاقة، وسيكون البرنامج خاضعا للمراجعة الدورية لمعدلات الاستهلاك الطبيعي لتحقيق أقصى قدر من الإنصاف (وسيكون مقدار التعويض مساوي للزيادة في فواتير الاستهلاك بناء على معدل الدخل، وهذا يتطلب احتساب الاستحقاقات شهريا لدفعها للمستحقين كل حسب دخله ومعدل استهلاكه). وكانت وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي 2020 قد نشرت أمثلة توضيحية لكيفية حساب العائد النقدي، الذي سيتم منحه للمستفيدين، حيث تم تقسيم المستفيدين لـ 3 مستويات: أصحاب الدخل المحدود، والمتوسط، وفوق المتوسط، الذين سيستفيدون من البرنامج بشكل جزئي، ويصل الاستحقاق إلى راتب 20.159 (عشرون ألف و159 ريال سعودي).

شرائح الرواتب

وقسمت الشرائح وفق 5 فئات، حيث جاءت الفئة الأولى ممن رواتبهم من صفر وحتى 8699 ريال، والثانية من 8700 ريال وإلى 11999 ريال ، والثالثة من 12000 ريال إلى 15299 ريال، والرابعة من 15300 ريال إلى 20159 ريال، فيما جاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم ممن رواتبهم فوق 20160 ريال.

ويستهدف برنامج حساب المواطن تعويض المواطنين السعوديين بمبالغ نقدية تصل إلى نسبة 100% عن الأعباء الناجمة عن تنفيذ الإصلاحات المالية. ويتمتع برنامج حساب المواطن بالعديد من الميزات، حيث سيبدأ بقيمة دعم إجمالية للفئات المستهدفة من المواطنين تقدر بمليارات الريالات، وقد تصل إلى 60 مليار ریال في 2020.

ومن المرتقب أن تتواكب الزيادة في مبالغ الدعم ضمن برنامج حساب المواطن والتي ستمولها الدولة بما يتواكب مع خطة الإصلاح الاقتصادية الوطنية الشاملة. ويتمتع برنامج #حساب_المواطن بعدة مزايا كالمنصة الإلكترونية٬ التي صممت تقنياً٬ لتقوم بتقييم دوري آلي لمعلومات المستفيدين٬ وقياس المتغيرات التي تفرضها خطة المملكة الاقتصادية٬ الأمر الذي يجعل الحساب متتالي الدعم٬ ومرناً وقابلاً للتطوير المتواصل، مشيراً إلى أن الطبيعة التقنية للحساب تمنحه عدالة، إلى جانب السرعة والدقة.

مراجعة مستمرة

وبحسب ما تم إعلانه فإن الفئة المستفيدة من هذا الحساب لن تكون جامدة أو ثابتة٬ بل ستسير بشكل متوازٍ مع طبيعته الخاضعة لمتغيرات اقتصادية تنموية٬ وتقييم دوري للمسجلين فيه. وقد اعتمد مجلس الوزراء السعودي سياسات برنامج " حساب المواطن " بالتزامن مع البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة والموافقة على خطة حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية وسيستمر التسجيل في برنامج حساب المواطن حتى يوم 16 من ديسمبر الجاري.

وتضمنت سياسات البرنامج تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج وشروط الأهلية والاستحقاق. حيث يركز حساب المواطن على توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة للتأكد من وصوله إلى مستحقيه من ذوي الدخل المنخفض والمحدود. وسيتم أول إيداع للمستحقين من البرنامج في 21 من ديسمبر الجاري مع الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح. ليصبح بعدها تاريخ الإيداع العاشر من كل شهر ميلادي. كما ستتم مراجعة المبالغ كل 3 أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقاً للتغيرات.

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كما أقر مجلس الوزراء إنشاء غرفة عمليات مشتركة من عدد من الجهات الحكومية لتعزيز حماية المستهلك وتأسيس مركز اتصال موحد وتطبيق إلكتروني وإقامة ورش عمل ومنح مكافآت تحفيزية للمراقبين الميدانيين. إضافة إلى وضع خطط توعية بحقوق المستهلك وإبراز أرقام مراكز الاتصال الخاصة باستقبال الشكاوى.

يذكر أن #حساب_المواطن، حساب موحد سيجمع كل أشكال الدعم الحكومي في نافذة إلكترونية واحدة، لكل أسرة سعودية، وكان أول تسجيل فيه بدأ مطلع فبراير 2017، كما أن برنامج حساب المواطن سيجمع كل أشكال الدعم السكني والصحي والاجتماعي ودعم الطاقة تحت مظلته، وستدفع مبالغ نقدية للمواطنين. وتأتي هذه الآلية لدعم الأسر مالياً بعد أن قررت المملكة إجراء خفض تدريجي للدعم الحكومي لأسعار المياه والكهرباء ووقود السيارات، بدءاً من 2016، وستواصل الحكومة سياسة خفض الدعم بشكل متدرج ومدروس حتى عام 2020.