"اكتفاء" يهدف لرفع المكون المحلي إلى 70% بحلول 2021

تتواصل اليوم فعاليات منتدى ومعرض "اكتفاء" في مدينة الظهران وهو بمثابة الملتقى الرئيسي لأرامكو السعودية مع المصنعين ومقدمي الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة، والذي يهدف إلى دفع عجلة الاقتصاد عبر تعزيز المحتوى المحلي.

وتقوم أرامكو السعودية بعمليات تطوير لشبكاتِ التصنيع والتوريد المحلية، ضمن برنامج ِ اكتفاء الذي يسعى إلى رفع نسبة اعتمادها على المكون المحلي من 45% إلى 70%.

وبحلول عام 2021 مع وجود برنامج إنفاق رأسمالي لأرامكو للسنوات العشر المقبلة بمعدل 41 مليار دولار سنويا وبإجمالي يتجاوز 400 مليار دولار.

وقال أمين الناصر، رئيس شركة ارامكو السعودية، "كثيراً من الشركات يتم العمل معها لنرى أين وصلت إلى التوطين المحلي وماهي العقبات التي تواجهها وماذا نستطيع أن نعمل كشركة بالتعاون مع الشركات الحكومية لتذليل بعض الصعوبات والعقبات التي تواجهها الشركات وتهيئة المناخ الاستثماري المناسب لها للعمل في السعودية".

ويستهدف برنامج اكتفاء عددا من الصناعات التي تشمل البحث والتنقيب، والهندسة والمشتريات والإنشاءات إضافة إلى النظام البيئي للمعادن، والطاقة التقليدية والمتجدّدة بجانب الكيميائيات والمياه، وتقـنية الاتصال والمعلومات ليتم توطينـها وتوفير البيئة المناسبة لصناعة محلية تسهم في تعزيز القيمةِ الإجمالية المضافة.



وقال المهندس عبدالعزيز العبدالكريم، نائب الرئيس للمشتريات وإدارة سلسلة التوريد في أرامكو السعودي، "زادت نسبة الشراء من المؤسسات المحلية من 43% نهاية العام الماضي 2016 إلى 50% في 2017. وهذه تمثل نسبة الاكتفاء ازدات إلى نسبة 45% والهدف الأساسي منها تعظيم نسبة المحتوى المحلي".

وتسعى أرامكو إلى جذب الاستثمارات وتمكين الأيدي العاملة المحلية إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال برنامج اكتفاء الذي يسير بالتوازي مع رؤية السعودية 2030.