"التجارة" تحذر من استغلال "حساب المواطن" لرفع الأسعار

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار تنفيذ خطة عمل متكاملة للرقابة على الأسواق ومنافذ البيع في مختلف مناطق المملكة لضمان عدم استغلال الدعم المالي للمستهدفين ببرنامج حساب المواطن.

وأكدت الوزارة متابعتها وضبطها أي حالات ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، بالإضافة إلى التحقق من وفرة المعروض من السلع والمنتجات، وضمان تعدُّد مورديها لخلق منافسة حرة تصب في مصلحة المستهلك.

وأكدت الوزارة جاهزية مركز البلاغات وزيادة العاملين فيه، وتكليف فرق رقابة ميدانية إضافية لضمان سرعة مباشرة بلاغات المستهلكين، والتحقق من توافر السلع الأساسية وضمان استقرار أسعارها، والتأكد من التزام المنشآت بتطبيق الأنظمة.