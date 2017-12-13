5 معلومات هامة عن حساب المواطن تعرف عليها

• يستهدف برنامج حساب المواطن تعويض المواطنين السعوديين بمبالغ نقدية تصل إلى نسبة 100% عن الأعباء الناجمة عن تنفيذ الإصلاحات المالية. ويتمتع برنامج حساب المواطن بالعديد من الميزات، حيث سيبدأ بقيمة دعم إجمالية للفئات المستهدفة من المواطنين تقدر بمليارات الريالات، وقد تصل إلى 60 مليار ریال في 2020.

• يستمر التسجيل في برنامج حساب المواطن حتى يوم 16 من ديسمبر الجاري، وسيتم أول إيداع للمستحقين من البرنامج في 21 من ديسمبر الجاري مع الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح. ليصبح بعدها تاريخ الإيداع العاشر من كل شهر ميلادي. كما ستتم مراجعة المبالغ كل 3 أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقاً للتغيرات.

• يوصف حساب المواطن بالسعودية، بأنه الوحيد خليجيا الذي يعوض المستحقين مباشرة عن ارتفاع الأسعار، ويعوّض المواطنين عن خفض الدعم لأسعار المياه والكهرباء والوقود، كما تعتمد التعويضات على دخل الأسرة وعدد أفرادها وحجم الاستهلاك.

• سيبدأ برنامج حساب المواطن، بالعمل قبل شهر من إصلاح أسعار الوقود والكهرباء، إذ أنه يعد من أهم الأدوات لتمكين عملية التحول الاقتصادي في المملكة، وذلك في إطار تحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني لتطوير العمل الحكومي، وتأسيس البنية التحتية اللازمة لتحقيق "رؤية المملكة العربية السعودية 2030"، واستيعاب طموحاتها ومتطلباتها.

• يمكن متابعة تفاصيل البرنامج عبر قنوات حساب المواطن الرسمية على موقع تويتر @citizenaccount والبوابة الإلكترونية عبر الرابط www.ca.gov.sa وللاستفسارات يمكن التواصل عبر حساب خدمة العملاء @Citizen_care أو مركز الاتصال على 19912.