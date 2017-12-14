صندوق بأبوظبي يتجه لاستثمار ملياري دولار في التكنولوجيا

قال صندوق نكست أوربت فنتشرز، الذي تأسس حديثا ومقره أبوظبي، إنه دشن صندوقا بقيمة ملياري دولار للاستثمار في قطاعي أشباه الموصلات والإلكترونيات في الهند.

وأسست شركة نكست أوربت فنتشرز للاستثمار المباشر ومقرها مومباي الصندوق بموجب قواعد سوق أبوظبي العالمي بعد تلقي تعهدات استثمارية من منطقة الخليج.

وقال نكست أوربت فنتشرز إنه سيجري جمع نحو 1.5 مليار دولار للصندوق من المنطقة، في حين ستأتي الخمسمئة مليون دولار الباقية من كونسورتيوم مستثمرين تشارك الحكومة الهندية فيه إلى جانب أفراد من أصحاب الثروات الكبيرة.

وتهدف الاستثمارات إلى إنشاء البنية التحتية اللازمة لمواكبة السوق الهندية سريعة النمو للسلع الإلكترونية والمكونات.

واستوردت الهند سلعا إلكترونية ومكونات بنحو 45 مليار دولار في 2016 وفقا لدراسة أجرتها إرنست آند يونغ والرابطة الهندية للإلكترونيات وأشباه الموصلات.

وتسعى الحكومة الهندية لدعم الاستثمارات في قطاع أشباه الموصلات لكبح مخاطر الاختلالات التجارية وتحسين الأمن الإلكتروني.