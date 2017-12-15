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استقرار معدل البطالة التركي عند 10.6% خلال 3 أشهر

المصدر: اسطنبول - رويترز
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أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي اليوم الجمعة استقرار معدل البطالة بتركيا عند 10.6% في الفترة من أغسطس آب إلى أكتوبر تشرين الأول أي دون تغير عن الشهر السابق وانخفاضا من 11.3% قبل عام.

وبلغ معدل البطالة غير الزراعية 12.8% في المتوسط على مدى الفترة بين أغسطس آب وأكتوبر تشرين الأول، وفقا للأرقام ليستقر هو الآخر مقارنة مع الشهر السابق وينخفض من 13.7% في الفترة ذاتها من العام السابق.

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