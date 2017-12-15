ترقبوا وثائقي العربية "مملكة الغد".. اليوم

شهدت السعودية خلال 2017 عاماً غير مسبوق من حيث الإصلاحات الاقتصادية وتدشين مبادرات ومشاريع مبتكرة بمئات المليارات من الدولارات التي استقطبت كبار المستثمرين العالميين.

وانتقلت شعلة الإصلاح لتضيء مشروعاً تلو الآخر، ومبادرة تلو الأخرى إلى أن تصدرت السعودية العناوين وسط تطورات رؤية ثاقبة لغدٍ يعيش فيه السعوديون برفاه.

وتأمل تلك المبادرات الطموحة في خلق بيئة اقتصادية قائمة على ترشيد الإنفاق وضبطه من خلال إصلاحات هيكلية تنهي اعتماد المملكة على النفط، حيث قامت السعودية أخيراً بأكبر حملة لمحاربة الفساد والفاسدين وإصدارات قياسية من الصكوك والسندات تبعها سباق على مستوى حكومات أكبر دول العالم للشراكة مع السعودية وتنافس شرس على استقطاب إدراج أرامكو وشراكات تفتح أفقا اقتصادية جديدة وإشادة من المستثمرين الأجانب بتنفيذ الإصلاحات.

تابعوا معنا وثائقي العربية "مملكة الغد" لتعيد لأذهانكم أبرز الأحداث خلال عام وكيف استطاعت سنة 2017 أن تؤسس محوراً جديداً لمستقبل السعودية.

وثائقي العربية: مملكة الغد - الجزء الأول -

الأحد 17 ديسمبر 16:00 بتوقيت غرينيتش

وثائقي العربية: مملكة الغد - الجزء الثاني –

الاثنين 18 ديسمبر 16:00 بتوقيت غرينيتش