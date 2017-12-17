استطلاع: أكثر من نصف البريطانيين يرفضون Brexit

كشف استطلاع أن 51% من البريطانيين يريدون الآن البقاء في الاتحاد الأوروبي، بينما يريد 41% منهم مغادرة التكتل وذلك عكس نتيجة استفتاء العام الماضي.

وأجرت الاستطلاع مؤسسة (بي.إم.جي) لصالح صحيفة "الاندبندنت"، وشمل 1400 شخص، ونشر على الموقع الإلكتروني للصحيفة أمس السبت.

وجاء الاستطلاع في حين تنتقل بريطانيا للمرحلة الثانية من المفاوضات بشأن الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث ستركز هذه المرحلة على التجارة.

وقالت "الاندبندنت" إن تقدم معسكر البقاء على معسكر الانسحاب هو الأكبر في أي استطلاع منذ استفتاء يونيو 2016.