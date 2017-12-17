لماذا يهتم تحفيز اقتصاد السعودية بالمشاريع الصغيرة؟

قال خالد سليماني، شريك رئيس في Chrome Advisory إن العامين الماضيين شهدا مرحلة إعادة نظر في اتجاهات التحفيز الحكومي في السعودية، وتحديد أين ستتجه المملكة تحت رؤية 2030، وكان هناك زخم كبير في القرارات التي انصبت على إصلاحات اقتصادية مهمة في سوق العمل.

وأشار سليماني في مقابلة مع "العربية" إلى أمور إجرائية تضمنتها الإصلاحات في المملكة، خاصة مراجعة القوانين القديمة، مثل تسجيل الشركات والتراخيص والمتطلبات القانونية لممارسة الأعمال، وبالتالي سيلمس المتعاملون مع الجهات الحكومية هذا التطور وتغير الاتجاهات، ومنها تحفيز عمل المرأة، بما يخدم زيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.

وتحدث عن مؤشرات نمو القطاعات وتوظيف السعوديين، بوصفها أهم أهداف التحفيز المالي، موضحا أن الدولة لم تركز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلا لكونها قادرة على خلق الوظائف والفرص للشباب السعودي.

يذكر أن نهاية الأسبوع الماضي شهدت إقرار خطة تحفيز للقطاع الخاص السعودي بقيمة 72 مليار ريال، سيصرف منها 24 مليار ريال السنة المقبلة، وهي جزء من مبالغ مرصودة بـ 200 مليار ريال على مدى 4 سنوات، صرف منها 40 مليار ريال في زيادة رساميل صناديق حكومية العام الحالي.