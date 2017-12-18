الأسواق تترقب إقرار قانون الضرائب الجديد في أميركا

تترقب الأسواق الأميركية هذا الأسبوع إقرار الرئيس دونالد ترمب لقانون الضرائب الجديد، إذ من المتوقع أن يوافق الكونغرس على الخطة الضريبية هذا الأسبوع، وأن يصوّت أعضاء مجلس الشيوخ عليه يوم الثلاثاء ليتحول من مشروع قانون إلى قانون جديد للضرائب.

يذكر أن القانون الضريبي الجديد سيخفض ضريبية دخل الشركات من 35% إلى 20%، كما سيخفض ضريبة دخل الأفراد ضمن الشريحة الأعلى دخلا من 39.6% إلى 37%.

ويتضمن القانون الجديد فرض ضريبة 20% على بعض الأعمال مثل الشراكات وشركات الملكية الفردية.

ومن المتوقع أن ينتج عن قانون الضرائب الجديد زيادة بنحو تريليون دولار إلى الدين العام البالغ 20 تريليون دولار.