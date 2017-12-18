السعودية.. 80 ألف شركة مسجلة لضريبة القيمة المضافة

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المنشآت التي تمارس نشاطاً اقتصادياً في المملكة وتتجاوز إيراداتها السنوية مليون ريال سعودي، إلى المسارعة بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة قبل 20 ديسمبر2017، مشيرةً إلى وصول عدد المنشآت المسجلة حتى الآن أكثر من 80 ألف منشأة.

وقدمت الهيئة شكرها وتقديرها إلى المنشآت التي سجلت في الضريبة، داعيةً المنشآت التي لم تسجل بعد إلى المسارعة بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني vat.gov.sa.

وأكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن التخلّف عن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في الموعد المحدد سيُعرّض المنشأة إلى غرامة مالية مقدارها 10,000 ريال، إضافة إلى عقوبات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد.

الملزمون بالتسجيل للضريبة

وجددت الهيئة تأكيدها أنه تم منح المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 375,000 و1,000,000 ريال سعودي مهلة إلى 20 ديسمبر 2018 للتسجيل في الضريبة، أما المنشآت التي تتراوح إيراداتها السنوية بين 187,500 و375,000 ريال سعودي فتسجيلها اختياري، بينما تم إعفاء المنشآت التي تقل إيراداتها السنوية عن 187,500 ريال سعودي عن التسجيل.

وأوضحت الهيئة أن معظم المنشآت أصبحت جاهزة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018، وذلك من حيث تدريب الموظفين والامتثال لنظام ضريبة القيمة المضافة واللائحة التنفيذية ومواءمة أنظمة المحاسبة وتقنية المعلومات المرتبطة بعمليات الضريبة، بالإضافة إلى إدارة السجلات لحفظ المستندات في الاستمارة المحددة.

واستعداداً لتطبيق الضريبة أضافت الجمارك خانة خاصة بضريبة القيمة المضافة على نموذج التصريح الجمركي (بنسبة صفر بالمئة كفترة تجريبية)، لإطلاع المستوردين والمصدرين على الإجراءات الجديدة وللاستعداد للضريبة بنسبة 5% بتاريخ 1 يناير 2018.

هيئة المحاسبين القانونيين

وفي سياق متصل، أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل عن جاهزيتها للبدء بالعمل بالضريبة من حيث الأنظمة وتجهيز الموارد البشرية، مشيرةً إلى أنها نفذت العديد من المبادرات لتسهيل امتثال المنشآت لمتطلبات الضريبة، متمثلة بعشرات ورش العمل التثقيفية بالتعاون مع الغرف التجارية المتواجدة في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

وفي هذا الصدد، وقعت الهيئة عدة اتفاقيات مع جهات حكومية مختلفة، فضلاً عن توقيع اتفاقية مع الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بهدف فحص عدد من المنشآت الكبرى للتأكد من مستوى جاهزيتها واستعداد أنظمتها المحاسبية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة، كما قامت بإطلاق منصة إلكترونية بضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA ذات خصائص تقنية عالية تقدم مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات عن ضريبة القيمة المضافة كي تكون مرجعاً داعم‍اً للمنشآت الخاضعة للضريبة، إضافة إلى إطلاقها "دليلاً إرشادياً" يوفر شرحاً مبسّطاً للمفاهيم الأساسية للضريبة، لافتةً إلى أن الموقع الإلكتروني يحظى باهتمام كبير من قبل المنشآت والجمهور، حيث تجاوز عدد زوار الموقع في الفترة الأخيرة 200,000 زائر أسبوعياً.

ودشنت الهيئة في هذا السياق مركز الاتصال الموحد لضريبة القيمة المضافة (19993)، للإجابة على جميع الاستفسارات المتعلقة بتطبيق الضريبة، إضافة إلى حساب ضريبة القيمة المضافة على مواقع التواصل الاجتماعي @SaudiVat، وذلك في سبيل تكامل الوسائل التي اعتمدتها الهيئة لتوفير أعلى مستوى من الجاهزية لدى المنشآت والأفراد على حد سواء.