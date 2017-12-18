475 مليار ريال حجم الاستثمارات في الجبيل الصناعية

أكد رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الدكتور مصلح العتيبي، أن حجم الاستثمارات في الجبيل الصناعية يقدر بـ475 مليار ريال، 37% منها استثمارات أجنبية.

وقال العتيبي في لقاء له مع "العربية" على هامش منتدى الجبيل للاستثمار الذي تنظمه غرفة الشرقية بالشراكة مع الهيئة الملكية بالجبيل، إن الهيئة مهتمة بالصناعات التحويلية لما لها من قيمة مضافة عالية على الاقتصاد المحلي واستحداث الوظائف، حيث نجحت الهيئة بتأسيس 7 مصانع وشركات أدوية في الجبيل الصناعية باستثمارات تبلغ 485 مليون ريال.

وأضاف العتيبي أن صناعة السيارات إحدى الصناعات التي يجري العمل على استقطابها في مدينة الجبيل الصناعية وتهيئة البنى التحتية الخاصة بها لما لها من أهمية على الاقتصاد المحلي.

مطار الجبيل سيبدأ نشاط الشحن في عام 2020

من جهة أخرى، أكد العتيبي أنه يتم العمل على تجهيز مطار الجبيل الصناعية بما يتماشى مع برنامج التحول الوطني حيث من المتوقع بدء نشاط الشحن في 2020 والتشغيل التجاري في 2021.

ولفت إلى وجود 8 شركات مستثمرة محلية وأجنبية تدرس تشغيل وبناء مطار الجبيل.

من جهة أخرى، نوه بأن الانتهاء من مشروع جامعة الجبيل سيتم في 2019 لاستقبال 14 ألف طالب وطالبة.

وفيما أشار إلى 95 عقدا في الجبيل بقيمة 19.5 مليار ريال، بيّن أن التوجه هو نحو تطوير مشاريع خدمية متنوعة من متاجر وشواطئ وجامعات ومساكن.

وقال إن قيمة العقود الخدمية في ينبع تبلغ 2.5 مليار ريال.