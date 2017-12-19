محمد التويجري: عجلة الاقتصاد السعودي ستنتعش في 2018

قال وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري خلال المؤتمر الصحفي لإعلان الميزانية السعودية للعام المقبل إن العجلة الاقتصادية للمملكة ستنتعش خلال عام 2018.

وأضاف التويجري "خلال السنة الماضية عرضنا عدد من السيناريوهات وكان الاختيار العام الماضي على سيناريو فيه نوع من التحفظ بظروفها، والآن وجدنا أن من المناسب الانتقال إلى سيناريو أكثر تفاؤلا وهو السيناريو الأساسي في تصميم ميزانية 2018، وهناك طموح الرؤية والواقع بكل ما فيه وهناك سياسة التنفيذ والميزانية والتوازن المالي هي أحد الأدوات لتحقيق رؤية 2030، وسنظل وباستمرارية نعيد النظر في هذه السيناريوهات وننتقل بينها بالشكل الذي يخدم اقتصاد المملكة".

ولفت إلى ما تم إعلانه من برامج وعددها 3 فقط خلال عام 2017، هي التحول الوطني والتوازن المالي، وبرنامج صندوق الاستثمارات العامة، بالإضافة إلى 9 برامج أخرى ستطلق في الربع الأول من 2018، وهذه البرامج مرتبطة بتحقيق أهداف محددة، ولها علاقة بالوصول للتوازن المالي عبر رحلة السيطرة على المصروفات بهدف استدامة النمو.

وقال التويجري "نحرص على تحقيق النمو بطريقة علمية وثابتة والتحكم في البطالة والوصول بمعدلاتها إلى 7%، وفق رؤية 2030، والمحافظة على مستويات البطالة مهم في ظل تدفق 300 ألف شاب لسوق العمل سنويا".

وفيما يتعلق بخطط تحفيز القطاع الخاص توقع التويجري استمرار خطط التحفيز، حيث تم الكشف عن خطة بـ 72 مليار ريال، بالإضافة إلى تحفيز بـ 88 مليار ريال تحت الدراسة.

وقال "سنلتزم بسداد أي التزامات على الحكومة، وسنبدأ بتنفيذ برامج الخصخصة، وسيتم تسريع عملية التنفيذ، وسياسة التطبيق ستكون أكثر كثافة في 2018، وتحسين ميزان المدفوعات.