نمو أصول الصناديق السعودية بالأسهم الأميركية بـ15%

حققت الصناديق العامة في السعودية نموا في أصولها المستثمرة في سوقي الأسهم الأميركية والأوروبية خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 17.8 % على أساس سنوي، و8.3% مقارنة بالربع السابق، مسجلة بذلك نموا بحجم الأصول للربع الثالث على التوالي.

ووفقا لتحليل استند إلى بيانات هيئة السوق المالية، فقد بلغ إجمالي أصول الصناديق العامة المستثمرة في سوقي الأسهم الأميركية والأوروبية نحو 1.4 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2017، فيما بلغت أصول الصناديق خلال الفترة المماثلة من العام الماضي نحو 1.18 مليار ريال بفارق نحو 211.45 مليون ريال، بحسب ما ورد في صحيفة "الاقتصادية".

وتفصيليا، بلغت أصول الصناديق المستثمرة في السوق الأميركي نحو 758.55 مليون ريال بنهاية الربع الثالث بنمو بلغت نسبته 14.9% للفترة المماثلة من العام الماضي، بفارق نحو 98.44 مليون ريال.

كما نمت أصول الصناديق العامة والمستثمرة في سوق الأسهم الأوروبية بنسبة 21.4% على أساس سنوي، إذ بلغت نحو 642.25 مليون ريال مقابل 529.24 مليون ريال للفترة المماثلة، بفارق بلغ نحو 113.01 مليون ريال.

وبحسب التحليل، فإن استثمارات الصناديق العامة في الأسهم الأوروبية والأميركية تعادل نحو 6.5% من حجم أصول الصناديق المستثمرة في الأسهم بنهاية الربع الثالث، فيما كانت تبلغ نحو 5.8% للفترة المماثلة من العام الماضي.

وتبلغ النسبة الأكبر من استثمار الصناديق في سوق الأسهم المحلية، حيث تبلغ أصولها نحو 72.4 % من إجمالي أصول الصناديق.

وبلغ عدد الصناديق العامة والمستثمرة في السوق الأميركي والأوروبي نحو 9 صناديق، وذلك من أصل 168 صندوقا معتمدا من قبل هيئة السوق المالية، فيما بلغ عدد المشتركين نحو 475 مشتركا من أصل 165.2 ألف مشترك لإجمالي الصناديق.