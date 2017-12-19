السعودية ترفع إيرادها 34% لـ 696 مليار ريال بـ 2017

أعلنت المملكة العربية السعودية الأرقام النهائية للميزانية السعودية في 2017، حيث بلغ الإنفاق الفعلي 926 مليار ريال.

وذكرت بيانات وزارة المالية السعودية أن العوائد بلغت خلال العام الحالي نحو 696 مليار ريال بزيادة 34% مقارنة مع العام السابق نتيجة لارتفاع أسعار النفط وتنفيذ بعض الإصلاحات الاقتصادية.

وبلغت قيمة العجز الفعلي خلال العام الجاري نحو 230 مليار ريال.

وكانت وكالة الأنباء السعودية (واس) قد نقلت عن مسؤول بوزارة المالية إعلانه تراجع العجز المالي في ميزانية المملكة إلى 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي 2017 من 12.8% في 2016.

وقال وكيل وزارة المالية للإيرادات في السعودية طارق الشهيّب، إن ميزانية الدولة سجلت نتائج إيجابية جداً فيما يخص إيرادات العام 2017، وذلك بفعل ارتفاع أسعار النفط ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الرامية إلى زيادة الإيرادات غير النفطية، حيث تجاوزت الإيرادات غير النفطية الإجمالي المتوقع، ويعود ذلك إلى الجهود الحثيثة التي تبذلها حكومة المملكة لتقديم مبادرات جديدة تولّد عائدات غير نفطية.