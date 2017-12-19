"الجبيل الصناعية".. فرص استثمارية واعدة للاقتصاد المحلي

بلغ حجم الاستثمارات في الجبيل الصناعية نصف تريليون ريال، ما جعل المدينة محطة رئيسية لاجتذاب المستثمرين المحليين والأجانب إلى السعودية.

وتنتظر مدينة الجبيل الصناعية فرصاً استثمارية قائمة وأخرى قادمة تبلغ قيمة الاستثمارات فيها حالياً 475 مليار ريال تتوزع ما بين استثمارات محلية وأجنبية، جعلت من منتدى الاستثمار الذي تنظمه غرفة الشرقية مكاناً محفزاً لمناقشة فرص الاستثمار وطرق الاستفادة منها.

وفي هذا السياق، قال رئيس غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان إن الوضع الاقتصادي مشجع جداً ، وهو ما يشكل بوصلة لرجال الأعمال وللشركات الأجنبية والمحلية على حد سواء، لافتاً إلى أن الاستثمار المحلي يشكل 65%.



من جهته، اعتبر المستثمر في قطاع الطاقة رشيد الرشيد أن هذا المنتدى يأتي في إطار تشجيع الاستثمار في عدة مجالات منها: قطاع البتروكيماويات، والقطاع الصناعي لاسيما في التعدين، وقطاع الأدوية ومساندة الصناعات البحرية.

وشهد منتدى الاستثمار التي تمتد فعالياته على مدار يومين، البحث في تعزيز الفرص الاستثمارية، وزيادة المحتوى المحلي في القطاعات الاقتصادية المختلفة ودور اقتصاد المعرفة كمحرك للنمو الاقتصادي.

يوضح رئيس مجلس أعمال الجبيل مشاري العقيلي أن الهدف من هذا المنتدى يكمن في التعرف على الصعوبات التي يواجهها المستثمرون، والخروج بحلول عملانية إيجابية مشجعة لرجال الأعمال وللمستثمرين على حد سواء.

وينظر الاقتصاد المحلي العديد من الفرص الاستثمارية في صناعات الأدوية والسيارات وغيرها من القطاعات الخدمية والمعرفية، إضافة إلى الصناعات الأساسية والتحويلية التي تتصدر قائمة الصناعات السعودية عالميا ..كانت حاضرة بقوة ضمن آفاق الاستثمار في الجبيل وفقا لرؤية المملكة 2030.