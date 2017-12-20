إيداع الدفعة الأولى من "حساب المواطن" الخميس

يترقب المستفيدون من برنامج "حساب المواطن" في السعودية إيداع الدفعة الأولى، الخميس.

وكان مجلس الوزراء أعلن عن اعتماد سياسات برنامج "حساب المواطن"، والتي تضمّنت تفاصيل الفئات المستفيدة من البرنامج والشروط الأهلية والاستحقاق.

وتعد هذه الخطوة الأولى لتفعيل أول برامج الدعم تحت "حساب المواطن"، الذي يركز على توزيع الدعم الحكومي بطريقة أكثر كفاءة، وذلك بتوزيعه على الفئات المستحقة للدعم حسب الحالة الاجتماعية، وسيتم أول إيداع للمستحقين من البرنامج في دورته الأولى في 21 ديسمبر 2017، وسيكون مصاحبا معها الإعلان عن المبالغ وتفاصيلها بشكل واضح.

ورصدت ميزانية السعودية 2018 التي أعلنت رسمياً أمس مبلغاً بقيمة 2.5 مليار ريال شهرياً، للإنفاق على حساب المواطن، وهو برنامج مخصص لتعويض المواطنين السعوديين عن أثر الإصلاحات المالية المختلفة ومنها تعديل أسعار الوقود والكهرباء وضريبة القيمة المضافة.

وورد في ميزانية العام المقبل أن "الدعم للفئات الأكثر استحقاقاً، يتوقع أن تكون ميزانية حساب المواطن في حدود 32 مليار ريال في عام 2018".

الدخل الشهري للأسرة

وكان مجلس الوزراء السعودي اعتمد مؤخرا سياسات برنامج "حساب المواطن" بالتزامن مع البدء في التصحيح التدريجي لأسعار بعض منتجات الطاقة والموافقة على خطة حماية المستهلك في ظل الإصلاحات الاقتصادية، كما يعتبر الدخل الشهري للأسرة ‏المعيار الرئيس في تقييم ودراسة حاجة المتقدمين للاستفادة من البرنامج.

متى يستلم المواطن؟

وسجل في حساب المواطن 3.7 مليون رب أسرة، بما يشمل نحو 13 مليون شخص سعودي، وستجري مراجعة المبالغ كل 3 أشهر للتأكد من أن مبلغ الاستحقاق يلبي متطلبات الأُسر وفقاً للتغيرات والمعايير وهي مقدار دخل الأسرة وعدد أفرادها ومعدل استهلاكها من الطاقة والوقود بموجب شرائح معلنة.

وقسمت الشرائح وفق 5 فئات: الفئة الأولى ممن رواتبهم من صفر وحتى 8699 ريالا، والثانية من 8700 ريال وإلى 11999 ريالا، والثالثة من12000 ريال إلى 15299 ريالا، والرابعة من 15300 ريال إلى 20159 ريالا، فيما جاءت الشريحة الخامسة لمن لا يستحقون الدعم ممن رواتبهم فوق 20160 ريالا.

التعويض بالكامل

ويستهدف برنامج حساب المواطن تعويض المواطنين السعوديين بمبالغ نقدية تصل إلى نسبة 100% عن الأعباء الناجمة عن تنفيذ الإصلاحات المالية. ويتمتع برنامج حساب المواطن بالعديد من الميزات، حيث سيبدأ بقيمة دعم شهرية 2.5 مليار ريال للعام الحالي 2018 ومن ثم يعاد النظر في مقدار الحاجة للدعم بشكل دوري وبناء عليه تتحدد المبالغ المرصودة، والتي قد تصل بإجماليها إلى 60 مليار ریال في 2020. وستختلف المبالغ المرصودة عن المنفقة فعلياً حيث تعتمد الأخيرة على معايير متغيرة تراجع كل 3 أشهر، بينما يأتي الرصد بموجب تقديرات الميزانية.

وبحسب ما تم إعلانه فإن الفئة المستفيدة من هذا الحساب لن تكون جامدة أو ثابتة٬ بل ستسير بشكل متوازٍ مع طبيعته الخاضعة لمتغيرات اقتصادية تنموية٬ وتقييم دوري للمسجلين فيه.

ويقدم حساب المواطن دعما ماليا حكوميا للأسر السعودية، والأفراد المستقلين، وحاملي بطاقات التنقل، و‏الأم السعودية المتزوجة من أجنبي، كما اشترطت سياسات البرنامج لمرحلة الأهلية، أن يكون المستفيد سعودي الجنسية - ويقيم بشكل دائم داخل المملكة، هذا إضافة الى توافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.