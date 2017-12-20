انخفاض إيرادات قناة السويس إلى 462.7 مليون دولار

أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، انخفاض إيرادات مصر من قناة السويس إلى 462.7 مليون دولار في نوفمبر/تشرين الثاني من 473.9 مليون في أكتوبر/تشرين الأول.



وزادت إيرادات قناة السويس في نوفمبر على أساس سنوي مقارنة مع الشهر نفسه في العام الماضي عندما بلغت 389.2 مليون دولار.



وتختصر قناة السويس التي يبلغ طولها 192 كيلومترا زمن الرحلة بين آسيا وأوروبا بنحو 15 يوما في المتوسط.



وتراجعت إيرادات قناة السويس 3.3% إلى 5.005 مليار دولار خلال عام 2016 وفقا لحسابات رويترز مقارنة مع 5.175 مليار في 2015.



وتتوقع هيئة قناة السويس ارتفاع الإيرادات من مرور السفن إلى 13.2 مليار دولار سنويا بحلول عام 2023.