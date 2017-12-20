شعاع: 2018 عام مهم لتنفيذ الإصلاحات المخططة بالسعودية

أكدت شركة شعاع كابيتال أن العام المقبل سيكون عاما مهما للسعودية مع تطبيق الإصلاحات المخططة، إضافة إلى إمكانية دخول مؤشر السوق ضمن مؤشرات FTSE وMSCI للأسواق الناشئة.

وقالت شعاع كابيتال إن دخول سوق السعودية لهذين المؤشرين سيجذب 13 مليار دولار إلى السوق في حال الانضمام للمؤشرين.

وأضافت شعاع أنها تتوقع نمو الإيرادات غير النفطية أكثر مما قدرته الموازنة مع تطبيق الإصلاحات المخططة بما فيها ضريبة القيمة المضافة والبدء بتحصيل رسوم على الوافدين ورفع بعض أسعار الطاقة.

وفيما يتعلق بعجز ميزانية 2017، أشارت شعاع كابيتال إلى أن ارتفاعه إلى أكثر من تقديرات الموازنة يعود إلى إعادة العلاوات لموظفي الحكومة وتسديد فواتير القطاع الخاص.