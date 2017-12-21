المعجل: زيادة رأسمال الصندوق الصناعي بـ25 مليار ريال

قال د. إبراهيم المعجل، نائب مدير الصندوق الصناعي، إن الموازنة التي أعلنتها السعودية لعام 2018 تؤكد دعم الدولة للقطاع الخاص والمواطن، من خلال الحزم التحفيزية التي أعطيت للقطاع وهو ما يترجمه أيضاً زيادة رأسمال الصندوق الصناعي بمبلغ 25 مليار ريال.

وأضاف المعجل في لقاء خاص مع "العربية"، "أن الصندوق يعمل على مواكبة تطلعات واستراتيجية رؤية المملكة 2030 ليكون الصندوق الممكن المالي لبرنامج الصناعات الوطنية في السعودية".

وتابع المعجل "نعمل على تفعيل وتطوير إجراءات الصندوق وتوفير منتجات وحوافز جديدة وأهم ما أقر حالياً هو رفع نسبة اقراض المشاريع الاستراتيجية إلى 75% وفترة سداد تصل إلى 20 سنة.

وأضاف المعجل "ساهم الصندوق بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والمشاريع مثلت 57% من عدد القروض المعتمدة ولمواكبة رؤية 2030 في دعم تلك المشاريع سنعمل على تطوير مسار خاص ومبسط للمشاريع الصغيرة".