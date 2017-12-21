حساب المواطن: 50% من المستحقين حصلوا على 938 ريالا

قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور، علي بن ناصر الغفيص، إن قيمة دعم "حساب المواطن" للمستحقين عن شهر ديسمبر بلغت ملياري ريال في الحسابات البنكية لمستحقي البرنامج، حيث حصل 50% من الأسر على الاستحقاق الكامل بمعدل 938 ريالاً كمتوسط دعم للأسرة الواحدة، كما شملت الدفعة قرابة 3 ملايين أسرة وفرد مستقل، بإجمالي 10.6 مليون مستفيد.

ويأتي برنامج "حساب المواطن" لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

من جانبه بين مدير البرنامج المهندس علي راجحي، أن الدفعة الثانية من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية في العاشر من شهر يناير المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري. وسيكون يوم صرف الدفعات التالية هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يوم جمعة، حيث سيتم إيداع المبالغ قبل ذلك بيوم، وإذا وافق يوم سبت سيتم إيداعه بعده بيوم.