الإمارات تحجز مقعداً في نادي الجيل الخامس للاتصالات

بدأت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الإمارات تطبيق تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT2020)، المعروفة بالجيل الخامس (5G)، مشيرة إلى أن المشغلين المرخص لهم لشبكات الهاتف المتحرك سيباشرون في تهيئة البنية التحتية للتعامل مع مستلزمات المرحلة المقبلة ابتداء من مطلع عام 2018، بما يتضمن استخدام نطاقات الطيف الترددي المنسقة وتطوير البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو كبير.

وبحسب ما نشرته "الاتحاد"، يسمح هذا التطور بتسهيل تطبيق التوجهات الاستراتيجية العليا لدولة الإمارات، بما في ذلك دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة وفي القلب منها الذكاء الاصطناعي والمدينة الذكية وإنترنت الأشياء، فضلاً عن التعامل مع التدفقات الهائلة للبيانات فيما بين الآلات (M2M) وإنترنت الأشياء (IoT).

وسيتيح تطبيق الجيل الخامس كذلك تحسين سرعات التصفح والاستخدام، وذلك لتوفير خدمات جديدة تنسجم مع التحول الرقمي والحكومة الذكية.

من جانب آخر، يساعد التحول نحو الجيل الخامس في تمكين الإمارات من تحقيق مستهدفاتها على صعيد التنافسية العالمية، لا سيما هدفها المعلن في بلوغ المركز الأول عالمياً في الخدمات الحكومية الذكية، وأحد المراكز العشرة الأولى في جاهزية البنية التحتية لتقنية الاتصالات والمعلومات.

وقال حمد عبيد المنصوري مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: "فخورون بأن نكون ضمن طليعة البلدان التي تدخل نادي الجيل الخامس من الاتصالات. لقد كان قطاع الاتصالات خلال السنوات الأخيرة المحرك الرئيس لمجمل التطورات في القطاعات التنموية كافة. غير أن التطورات العالمية المتسارعة، وانتقال البشرية إلى عصر الثورة الصناعية الرابعة عزز من مكانة هذا القطاع جاعلاً منه بمثابة الجهاز العصبي للتحولات الرقمية الكبرى، والبيئة الحاضنة للتطور على المسارات كافة سواء في العلوم أو في الاقتصاد أو في التعليم أو غيرها من المجالات الحيوية الأخرى".

وأضاف: "متفائلون بقدرتنا على تحقيق المستهدفات للمرحلة المقبلة، معتمدين على تراكم منجزاتنا في قطاع الاتصالات، وعلى خططنا الاستراتيجية التي تراعي المستجدات العالمية راهناً ومستقبلاً، ومستندين إلى جهود المشغلين المرخصين الذين أثبتوا على الدوام حرصهم على دعم توجهات قيادتنا الرشيدة في استشراف المستقبل والمساهمة في صنعه لما فيه من خير ومصلحة لأجيالنا القادمة".