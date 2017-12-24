تفاصيل جديدة بشأن ضريبة القيمة المضافة بالإمارات

قال أحمد إبراهيم شريك ومدير الأسواق في التميمي ومشاركوه، إن صدور اللوائح الخاصة بقانون ضريبة القيمة المضافة بدولة الإمارات بنسبة 5%، حدد الكثير من الملامح المهمة للشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار إبراهيم في مقابلة مع "العربية" إلى تحديد اللوائح للفترة الضريبية لمدة 3 شهور، كما حدد موعد تقديم الإقرار الضريبي يوم 28 من كل شهر بعد انتهاء الفترة الضريبية، بجانب شرح آليات تسجيل مجموعة من الشركات لتسهيل تداول السلع والخدمات بين مجموعة واحدة من الشركات، وتسهيل تسجيلها لدفع الضريبة.

وبشأن القطاع التعليمي، حددت لوائح قانون الضريبة بالإمارات شروطا في قطاع التعليم من أجل الخضوع لنسبة صفر، وتتمثل تلك الشروط بأن تكون المؤسسة التعليمية مسجلة ومعترفا بها والمناهج التي تدرسها موافق عليها من قبل الحكومة، موضحا أن الزي المدرسي والرحلات والأنشطة الإضافية تخضع للضريبة، فيما تخصع الأدوات المكتبية إلى نسبة الصفر.

أما فيما يتعلق بالقطاع الصحي، فقال إبراهيم إن القطاع الصحي يترقب صدور قرار من مجلس الوزراء الإماراتي، والذي سيحدد الأدوية الخاضعة لنسبة صفر، ويوضح الصورة بالنسبة لبعض الأدوات والزي الطبي وغيرها من المعدات التي تتطلب تحديد الضريبة عليها.

وبشأن بيع وشراء العقارات بين الأفراد، قال إبراهيم إن الأراضي الفضاء، والمبنى السكني فإنها معفاة من الضريبة في حال شرائه من شخص آخر، وسيكون المبنى معفيا من الضريبة لمدة أول 3 سنوات بعد بنائه وذلك عند شرائه من المطور العقاري".

وكانت وزارة المالية الإماراتية، أعلنت استكمال استعدادها لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تدخل حيز التنفيذ اعتباراً من أول يناير، بنسبة 5% على مختلف السلع والخدمات بمختلف قطاعات الاقتصاد، وفي حال تخلف أي من الجهات أو الأفراد ضمن الفئات الملزمة بالتسجيل الضريبي قبل نهاية ديسمبر الجاري، ستطبق عليهم العقوبات والغرامات.

وفتحت الهيئة الاتحادية للضرائب عبر موقعها الإلكتروني، باب التسجيل على مدار 24 ساعة يومياً، موضحة أن أي تأخير عن موعد التسجيل المحدد نتيجة التأخر في تقديم الطلبات سيكون مسؤولاً عنه مقدمه.