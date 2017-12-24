غولدمان ساكس: الإصلاحات الضريبية ستحسن أداء سوق العمل

توقع بنك Goldman Sachs أن تدعم الإصلاحات الضريبية التي أقرها الرئيس دونالد ترمب الاقتصاد الأميركي وسوق العمل، وهو ما سيسمح للفيدرالي بتشديد السياسة النقدية من خلال رفع أسعار الفائدة.

وكان الرئيس الأميركي قد وقع الجمعة قانون الضرائب الجديد الذي صاغه الجمهوريون والبالغة قيمته 1.5 تريليون دولار، حيث ينص قانون الضرائب الجديد على تخفيض ضريبة الشركات من 35% إلى 21%، ويخفف بشكل مؤقت عبء الضرائب على معظم الأميركيين.



وتوقع تقرير البنك أن تستمر سوق العمل في التحسن خلال العامين المقبلين، ليصل معدل البطالة إلى 3.3% في 2019 وهو معدل لم يحققه الاقتصاد الأميركي منذ عشرات السنوات.

وقام الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة ثلاث مرات خلال العام الحالي، معلناً أنه يستهدف رفع الفائدة ثلاث مرات أخرى في 2018، فيما قالت جانيت يلين في خطابها الأخير كرئيسة للفيدرالي، إن بيانات النمو والتوظيف تعطي مبررات قوية لرفع الفائدة، رغم عدم تحقيق المعدل المستهدف للتضخم.