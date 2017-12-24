"الجبيل وينبع": 30 اتفاقية لمشاريع بـ 18 مليار ريال

وقعت الهيئة الملكية للجبيل وينبع في السعودية 30 اتفاقية لتخصيص مواقع لمشاريع استثمارية صناعية وتجارية في كل من الجبيل وينبع، ورأس الخير الصناعية. وتجاوزت قيمة هذه الاستثمارات 18 مليار ريال.

وقال د. مصلح العتيبي، رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، في مقابلة خاصة مع "العربية" إن الهيئة تستعد لتوقيع عقود خلال الأيام المقبلة بقيمة 700 مليون ريال، مضيفا أن الهيئة ستوقع عقود غدا الاثنين وبعد غد الثلاثاء.

وأرجع السبب في الإعلان عن العقود في الوقت الحالي، إلى صدور الموافقات اللازمة لها من الجهات المختصة في المملكة.

كما أبرمت الهيئة الملكية 10 عقود بأكثر من مليار ريال، تهدف لإنشاء وتطوير بنى تحتية لمدن الجبيل وينبع ورأس الخير الصناعية.

وبموجب العقود سيجري بناء وحدات سكنية ومرافق تعليمية، بجانب محطات للمياه وطرق وشبكات للكهرباء والاتصالات، إضافة إلى تقديم خدمات تصميمية لمجمع صناعات السفن.

وأشار العتيبي إلى تمكن الهيئة بدعم القيادة الرشيدة في المملكة، من استقطاب استثمارات محلية وأجنبية في مدنها تقدر بنحو 1.2 تريليون مليار ريال في حين بلغ الإنفاق الحكومي على مدن الهيئة الملكية منذ تأسيسها وحتى الان نحو 150 مليار ريال ما يبرز الدور المهم والمحوري الذي تؤديه الهيئة الملكية كونها ذراعاً مهما لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التطلعات نحو تنويع مصادر الدخل وخلق قاعدة صناعية عريضة.

وأفاد العتيبي أن المدن التابعة للهيئة تتمتع ببنى تحتية عالية المستوى وبميزات تنافسية جعلتها نموذجاً عالميا يحتذى، كما وفرت بيئة استثمارية جذابة وأسفرت عن قيام مجمعات صناعية عملاقة وتوطين تقنيات متطورة وتوفير مئات الآلاف من الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة للمواطنين.

ونوه بالدور الفعال الذي يؤديه القطاع الخاص كونه شريكا مهما للهيئة الملكية ومساهماً كبيرا في دفع عجلة التنمية في المملكة بعد أن هيأت الدولة المناخ الاستثماري المناسب عبر سن الأنظمة واللوائح وتيسير المعاملات التي من شأنها إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لأداء دوره الاقتصادي المهم.