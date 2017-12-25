مصر ترفع سعر تذاكر المترو بدءا من يوليو القادم

قالت وكالة الأنباء "رويترز"، إن الحكومة سترفع سعر تذكرة مترو الأنفاق بدءًا من يوليو القادم، إذ سيزيد السعر الحالي إلى ثلاثة أمثاله.

ونقلت الوكالة تصريحات صادرة عن هشام عرفات، وزير النقل، لصحيفة "الأهرام" الصادرة الاثنين، قوله إن سعر التذكرة سيبدأ من جنيهين للمحطات التسع الأولى، وسيزيد جنيها لكل تسع محطات إضافية.

وسيبلغ الحد الأقصى لسعر التذكرة 6 جنيهات للخط الكامل، لكن سيتم الإبقاء على الاشتراكات المخفضة لموظفي الدولة وطلاب الجامعات والمدارس.

وقالت الصحيفة إن هذا الإجراء يأتي في إطار جهود الحكومة لتغطية التكاليف الإضافية للتشغيل التي تتصاعد بوتيرة كبيرة بعد تحرير سعر صرف الجنيه.

وكانت الحكومة قد رفعت سعر تذكرة المترو في مارس الماضي، عقب خسائر بلغت 500 مليون جنيه عرضت شبكة المترو للخطر