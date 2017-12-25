أخبار سارة ينتظرها المصريون حول أسعار السلع خلال أيام

أخبار سارة تنتظر المصريين خلال الأيام القليلة المقبلة تتعلق بأسعار السلع التي وصلت لمستويات مرتفعة منذ تحرير سعر الصرف قبل نحو عام.

ويبدو أن خطوات للسيطرة على هذه الأسعار سيبدأ تنفيذها مطلع العام المقبل، ومنها قرار وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، بشأن كتابة أسعار السلع على المنتجات قبل بيعها للمستهلكين الذي من المقرر أن يكون في بداية العام 2018.

ورغم أن القرار يصب في مصلحة المستهلك المصري بشكل مباشر، لكن حالة من الجدل أثارها بعض التجار والمستوردين حول أهمية القرار، مشككين في قدرة الوزارة على تنفيذه في الوقت الحالي، وذلك وفقاً لمصادر خاصة لـ "العربية.نت".

وأكدت المصادر أن هناك عدداً من الشركات تمارس ضغوطاً لإلغاء القرار، خاصة شركات الاستيراد التي تربط بين سعر صرف الدولار في السوق المصري وبين السعر النهائي لبيع المنتجات، وهو ما قد يتغير وفقاً لتحركات سوق الصرف.

في المقابل، يتمسك وزير التموين المصري بتنفيذ القرار الذي يعتبر إحدى الأدوات المهمة لضبط أسعار السلع التي قفزت بنسب مرعبة خلال الفترات الماضية، خاصة مع قرار تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار وتحرير سوق الصرف بشكل كامل في بداية نوفمبر من العام الماضي.

ومن المقرر أن يعتمد الوزير المصري في تنفيذ قراره على أكثر من جهة يتصدرها وكلاء وزارة التموين والتجارة الداخلية على مستوى المحافظات، وقطاع مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، ورؤساء قطاعات التجارة الداخلية، إضافة إلى المستهلكين الذين من المقرر أن يشاركوا في تنفيذ القرار عبر رفض شراء أي منتج بدون تسعيرة.

وتتضمن آليات لتطبيق قرار كتابة الأسعار على السلع، ضرورة التزام كل المنتجين والموزعين والمستوردين بتسليم فواتير بالبضاعة.

وقال الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، إن اتجاه الحكومة ممثلة في وزارة التموين لكتابة الأسعار على المنتجات والسلع المختلفة خطوة على الطريق الصحيح ومحاولة لضبط أسعار السلع في الأسواق، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تُلزم المصانع والشركات بكتابة سعر المنتج على العبوة، لأن هذا من شأنه نوع من الشفافية والمصارحة للمستهلك.

وأوضح أنه مهما كانت قدرات وإمكانيات التجار والشركات، فإن الأجهزة التي تعاون وزارة التموين في تنفيذ القرار سوف تتمكن من السيطرة على السوق، وطالما كانت هناك رقابة على السلع فلن يكون هناك أي تجاوز من قبل التجار والمستوردين.

وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت شبه إخفاق لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة في القيام بدور ملموس لضبط ملف الأسعار، حيث يوجد تذبذب سعري كبير للمنتجات والخدمات في محافظات مصر المختلفة، حتى إن المنطقة الواحدة كانت تشهد وجود سعرين للمنتج الواحد، دون أي تدخل ملموس من قبل الأجهزة الرقابية.

وأكد أن نجاح وزارة التموين في إلزام الشركات والمصانع بتدوين الأسعار على العبوات، يحتاج معه إلى حملة كبيرة تتضافر فيها جهود الدولة بكل وزاراتها وأجهزتها الرقابية من أجل تفعيل هذه الخطوة، إلى جانب جهود أخرى مجتمعية سواء للأحزاب السياسية أو للجمعيات الأهلية للنزول إلى الأسواق للتأكد من مدى التزام الشركات والتجار بوضع السعر على العبوات، ومراقبة ذلك على أرض الواقع في الأسواق وعدم الاكتفاء فقط بالحملات التفتيشية على المصانع.

وتوقع أن يشهد الربع الأول من العام المقبل بداية حقيقية لتراجع أسعار السلع والمنتجات المختلفة وعدم تحركها نحو تحقيق مستويات سعرية أعلى من الوضع الحالي، مؤكداً أن العام المقبل يعتبر بداية للوصول إلى علاج حقيقي وتقدم ملموس في مسألة تحسن الميزان التجاري ومن ثم تحسن ميزان المدفوعات الأمر الذي سيخفف الضغط على الدولار ومن ثم تراجعه وهو ما يؤدي بالتبعية إلى تراجع أسعار السلع.