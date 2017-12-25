خبير: حرية التنقل العالمي مفتاح التنمية الاقتصادية

قال ماركو جانتيبين، مدير شركة "هينلي آند بارتنرز" الشرق الأوسط، إن حرية التنقل العالمي هو مفتاح التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن الفئة ذات دخل متوسط بدأت خلال الأعوام القليلة الماضية بالاستثمار للحصول على إقامة أو جواز سفر بديلين.

وأضاف خلال لقاء له مع "العربية" أن التنقل العالمي أمر مهم، فهو مفتاح التنمية الاقتصادية السريعة والمستدامة.

وقال "العالم المترابط مهم للغاية لتبادل الأفكار والإبداع والابتكار، والأهم من ذلك للاستفادة من تطلعات الشباب وإمكانياتهم. في الماضي، كانت الفئات الأكثر مهارة وأعلى تعليميا في الاقتصادات المتقدمة هي التي تستفيد من حرية التنقل، بينما لم تحظَ الفئة المتوسطة من هذه الفوائد، إلا أن ذلك يشهد تغيرا الآن مع الاستثمار من أجل الحصول على إقامة أو جواز سفر".

وأضاف "عادة عندما يكون هناك عدم استقرار سياسي في منطقة ما يبحث سكانها على بدائل، بالتالي عندما منعت الولايات المتحدة استقبال بعض الجنسيات، قام بعض هؤلاء الأشخاص المتأثرين بالبحث عن البدائل لهم ولعائلتهم، وبالتالي دعمت الطلب للتنقل عبر الاستثمار".