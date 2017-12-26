فرص مغرية للاستثمار في 2018.. تعرف عليها

قالت نانيت هيشلر فايديرب، المدير العام لوحدة إدارة الثروات الدولية في بنك "كريدي سويس"، إن لدى الأسهم فرصاً عديدة، فهي كفئة أصول، من الأغلب أن تمنح أفضل مزيج بين المخاطر والعوائد مقارنة مع الأصول الأخرى.

وأشارت في مقابلة مع "العربية" إلى أن هناك نظرة متفائلة حيال العقار أيضاً، باعتباره بديلا ممتازاً عن الدخل الثابت وضمن الاستثمارات البديلة.

وأضافت: "ضمن الأسهم، نرى أن الطلب سيكون على active investment بدلا من Passive investment، وأفضل طريقة للاستثمار في الأسهم بالنسبة لنا، هي الاستثمار بناء على الأنماط الاقتصادية والاجتماعية للسوق. على سبيل المثال، متوسط عمر السكان وأثر ذلك على الرعاية الصحية والتأمين والسكن والسلع الاستهلاكية، أما فيما يخص التكنولوجيا، فنتبع نهجا متنوعا، وضمن الأسواق الناشئة، نرى أن المستهلكين والعلامات التجارية مواضيع مثيرة جداً للنظر".

وبخصوص العملات غير الرئيسية، قالت المدير العام لوحدة إدارة الثروات الدولية في بنك "كريدي سويس": "نهتم بالكرونا السويدية، أولا لأن قيمتها منخفضة إلى حد كبير، وثانيا، لأن الاقتصاد السويدي مرتبط كثيرا بمنطقة اليورو، بالتالي، صدور أخبار اقتصادية إيجابية من منطقة اليورو يؤثر إيجابا على السويد، ما سيمكن البنك المركزي من رفع معدل الفائدة فوق مستوى الصفر، ما يرفع قيمة العملة. كذلك الزلوتي البولندي مثير للاهتمام أيضا بسبب ارتباط الاقتصاد البولندي بالأوروبي ولدى العملة البولندية إمكانيات جذابة".

وأشارت أيضاً إلى أن أسعار النفط الآن عند مستويات تعتبر عادلة، مع استبعاد عودتها إلى المستويات السابقة لأن ارتفاع أسعار النفط سيعيد إنتاج النفط الصخري الأميركي".

وتابعت: "أما بالنسبة للذهب، فنتوقع أن يتعرض لضغوط على خلفية التوقعات بارتفاع معدلات الفائدة".