الصينيون يرفعون مبيعات الأسواق في بريطانيا 12%

يتوقع أن ينتهي موسم أعياد الميلاد في بريطانيا بمبيعات قوية العام الحالي بفضل أعداد كبيرة من الصينيين الذين تدفقوا على البلاد، في الوقت الذي يتدافع فيه ملايين المتسوقين في اليوم التالي لعيد الميلاد من أجل الاستفادة من التنزيلات الكبيرة، التي تشهدها أسواق بريطانيا في اليوم الذي يُطلق عليه اسم (Boxing Day).

وتوقعت شركة "باركلي كارد" التابعة لبنك "باركليز" البريطاني أن ينزل ثُلث البريطانيين إلى الأسواق اليوم الثلاثاء (يوم البوكسنج داي) وهو اليوم الأهم للأسواق على الإطلاق على مدار العام، وذلك من أجل الاستفادة من التنزيلات التي تقدمها الشركات والمحلات التجارية ومتاجر التجزئة والتي تستقطب أعداداً كبيرة من المتسوقين والمشترين.

السياحة في بريطانيا

وتوقت "باركلي كارد" أن تشهد الأسواق ازدحاماً أكثر من العام الماضي بنسبة 23%، وذلك بسب أن أعداداً أكبر من البريطانيين قصدت الأسواق منذ ساعات فجر الثلاثاء، إضافة الى مئات آلاف السياح الذين قصدوا بريطانيا من أجل التسوق والاستفادة من عروض ما بعد عيد الميلاد، وخاصة السياح الصينيين، الذين تم تسجيل أعداد كبيرة منهم العام الحالي.

أما شركة "فاوتشر كودز" المتخصصة بالعروض الترويجية للشركات، ومركز بحوث تجارة التجزئة، فتوقعا أن ينتهي يوم الـ(Boxing Day) على ارتفاع في المبيعات بنسبة 12% مقارنة بالمبيعات التي تم تسجيلها في اليوم ذاته من العام الماضي.

وبلغة الأرقام فان أسواق بريطانيا يتوقع أن تبيع اليوم الثلاثاء وحده بضائع للمستهلكين بقيمة تزيد عن 4.3 مليار جنيه إسترليني (5.7 مليار دولار).

52 مليون جنيه

أما في منطقة وسط لندن وحدها فان شركة "نيو وست إند" التي تمثل 600 محل تجاري جميعها في منطقة وسط العاصمة تتأهب وحدها لمبيعات تتجاوز 52 مليون جنيه إسترليني خلال يوم الثلاثاء وحده، وهو اليوم التالي لعطلة عيد الميلاد، وهي مبيعات إن تحققت فسوف تكون مرتفعة عن مبيعات العام الماضي بنسبة 4%.

وقال تقرير لجريدة "التايمز" البريطانية اطلعت عليه "العربية نت" إن أعداداً كبيرة من الصينيين تدفقوا على بريطانيا من أجل الاستفادة من موسم التنزيلات التي تلي موسم أعياد الميلاد، مشيرة إلى أن لهم الفضل في الارتفاع المتوقع بمبيعات الأسواق في بريطانيا.

وبحسب الصحيفة فإن متوسط مشتريات السائح الصيني الواحد تزيد عن ألف جنيه إسترليني (1340 دولاراً أميركياً)، فيما يأتي تدفق الصينيين لينضم إلى أجواء إيجابية في أوساط المستهلكين البريطانيين بما يعزز من المبيعات في الأسواق.

ويعتبر يوم الـ(Boxing Day) يوماً تقليدياً في بريطانيا للتنزيلات لدى كافة الشركات والمحلات التجارية، حيث تحاول المحلات الكبرى تصفية ما لديها من بضائع قبل حلول العام الجديد بأسعار تصل إلى ما هو أدنى من التكلفة في بعض الأحيان، فيما يتزاحم ملايين المتسوقين على الأسواق وبوابات المحلات التجارية منذ ساعات الصباح الباكر.