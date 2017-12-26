هيئة الاتصالات السعودية: جميع الشكاوى تمت معالجتها

أكدت المتحدث الرسمي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية عادل أبوحيمد بأن الهيئة استقبلت 77248 شكوى في عام 2016م، وقد تمت معالجة جميع تلك الشكاوى وفق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية. مضيفاً بأن 96% من تلك الشكاوى تم معالجتها من قبل الهيئة واتخاذ الإجراءات النظامية بشأن الـ 4% من تلك الشكاوى.

وأوضح أبوحيمد عدم صحة ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام حول معالجة الهيئة لـ 1% من الشكاوى الواردة لها في عام 2016م، مؤكداً بأن ما ورد في تقرير الهيئة السنوي لعام 2016م حول إصدار لجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات (919) قراراً هو لتوضيح عدد القرارات التي تصدر عن اللجنة وتشمل جميع المخالفات الواردة إليها، ولا ارتباط بين عدد القرارات التي تصدر عن اللجنة بنسبة معالجة الهيئة للشكاوى.

يذكر أن هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مستمرة في العمل على حماية حقوق المستخدمين، حيث قامت مؤخراً بإعادة هيكلها التنظيمي واستحداث قطاع يعنى بشؤون المستخدمين والشركاء، بالإضافة إلى إطلاق مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة وتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام الاتصالات بشأن معالجة الشكاوى والفوترة، واصدار وثيقة " شروط تقديم خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات وحقوق والتزامات المستخدمين ومقدمي الخدمة" واطلاق حملات تفتيشية للتحقق من التزام مقدمي الخدمة بتطبيقها.