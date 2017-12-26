ينبع الصناعية: 3 عقود تنموية لتطوير البنى التحتية

وقع الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع وجازان الدكتور علاء بن عبدالله نصيف، اليوم 3 عقود تنموية بمدينة ينبع الصناعية.

وتأتي هذه العقود ضمن مبادرات الهيئة الملكية لتحقيق خطة التحول الوطني 2020، ولتواكب الخطوات الطموحة لتحقيق رؤية المملكة 2030.

وأبرم العقد الأول مع مؤسسة فضاء الشمال للمقاولات لإعادة تأهيل الأرصفة الخرسانية بأحياء ينبع الصناعية، للمرحلة الأولى بمبلغ إجمالي وقدرة 6.960.000 ريال.

وجاء العقد الثاني لتركيب مجموعة مفاتيح كهربائية جديدة متوسطة الجهد ومحولات ووحدة حلقية بمبنى الخدمات التابعة للمركز الطبي بينبع (المرحلة الأولى) 6,755,000 ريال، ووقع العقد مع شركة الجيل الثالث للمقاولات المحدودة.

وأبرم العقد الثالث والأخير مع شركة الزامل لخدمات التكييف والتبريد لإعادة تأهيل أنظمة تكييف المباني التعليمية بالهيئة الملكية بينبع الصناعية، بمبلغ إجمالي وقدره 6.291.473 ريالا.