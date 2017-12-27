دبي للاستثمار تستحوذ مع مستثمرين على مبنى "كينت كوليغ"

أعلنت شركة دبي للاستثمار أنها قادت مجموعة من المستثمرين وأتمت الاستحواذ بالكامل على مبنى "كينت كوليغ" بدبي في صفقة للبيع وإعادة التأجير إلى الشركة المشغلة للمدرسة.

وذكرت الشركة أنها أتمت صفقة الاستحواذ على الكلية من خلال شركة المال كابيتال التي قامت بتنظيم الصفقة مع شركائها، وتأتي هذه الصفقة في سعي الشركة للحصول على أصول عقارية مدرة للدخل مع التركيز على توسيع نطاق وجودها في قطاع التعليم.

وتعتبر "كينت كوليغ" أول حرم دولي تابع لمدرسة kent college canterbury في المملكة المتحدة وهي مؤسسة تعليمية تقدم خدماتها منذ 130 عاما.