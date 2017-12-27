متى يحق للزوجة التسجيل في "حساب المواطن" كربّة أسرة؟

وضح برنامج "حساب المواطن" أن الزوجة يحق لها التسجيل في البرنامج كربّة أسرة في حال كان الزوج غير سعودي، أو كان سجيناً، أو غائباً، أو فاقداً للأهلية، أو يقيم في أحد دور الرعاية الاجتماعية، أو إذا كانت الزوجة مهجورة، بعد إرفاق المستندات التي تثبت ذلك، من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج على الرابط: www.ca.gov.sa.

واختار البرنامج الأسرة لتكون الوحدة المستفيدة من قيمة الدعم، ويكون رب الأسرة هو المستفيد الأساسي سواءً كان ذكراً أو أنثى على ألا يقل سنه عن 18 عاماً، كما يُشترط في الفرد المستقل ألا يقل عمره عن 24 عاماً، وفي حال تراوح عمره بين 18 و 24 عاماً فيجب عليه إرفاق ما يثبت استقلالية مسكنه عن مسكن الأسرة الأساسي.

ويأتي برنامج "حساب المواطن"، لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر والأفراد المستحقين، ورفع كفاءة توجيه المنافع والدعم الحكومي المُقدَّم للمواطنين، وكذلك تشجيع وتحفيز الاستهلاك الرشيد لمنتجات الطاقة، حيث يشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار منتجات الطاقة، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

وروعيت في سياسات "حساب المواطن" المبادئ التوجيهية للبرنامج، بهدف توفير الحماية اللازمة للأسر والأفراد المستحقين، من التأثير المحتمل للإصلاحات الاقتصادية، وأن يكون الدعم نقداً بناءً على إجمالي دخل وحجم الأسرة وأعمار التابعين، كما أنه ستتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاثة أشهر لتعكس الآثار الناتجة عن إصلاحات أسعار منتجات الطاقة والكهرباء.

ودعا البرنامج المسجلين إلى زيارة حساباتهم في الموقع الإلكتروني على الرابط: www.ca.gov.sa لمعرفة نتيجة أهليتهم، كما يمكنهم التواصل مع مركز الاتصال بالبرنامج على الرقم 19912، أو حساب البرنامج في "تويتر" في حال وجود استفسارات بشأن البرنامج.