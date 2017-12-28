النفط يتراجع من أعلى مستوى منذ 2015

تراجعت أسعار النفط يوم أمس الأربعاء بعدما فقدت قوة الدفع التي كانت قد صعدت بها إلى أعلى مستوى في نحو عامين ونصف العام في الجلسة السابقة بفعل تعطل إمدادات في ليبيا وبحر الشمال.



وجرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة على انخفاض قدره 0.9%، أو ما يعادل 58 سنتا، إلى 66.44 دولار للبرميل بينما بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في تسوية العقود الآجلة 59.64 دولار للبرميل، بانخفاض قدره 33 سنتا يعادل 0.6%.



وفي الجلسة السابقة كسر خام برنت حاجز 67 دولارا للمرة الأولى منذ يونيو حزيران 2015 بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط فوق 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ مايو أيار 2015.



وفقدت ليبيا نحو 90 ألف برميل يوميا من إمدادات النفط الخام إثر انفجار في خط أنابيب يصل إلى ميناء السدر أمس الثلاثاء. وأبلغ رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية مصطفى صنع الله رويترز يوم أمس الأربعاء بأن الإصلاحات قد تحتاج أسبوعا لكنه قال إن الصادرات لن تتأثر كثيرا.



وشمل الإنتاج المتعطل في الأسابيع الأخيرة إغلاق خط أنابيب فورتيس، وهو الأكبر في بريطانيا. وكان الخط يضخ إمدادات بنصف طاقته المعتادة اليوم وقالت الشركة المشغلة لخط الأنابيب إن من المتوقع استئناف التدفقات عبر خط فورتيس بالكامل في أوائل يناير كانون الثاني.



وتعطل خط أنابيب فورتيس وخط الأنابيب الليبي، اللذين يسهمان معا بنحو 500 ألف برميل يوميا، يعد عثرة صغيرة في سياق عالمي يقترب الإنتاج والطلب فيه من 100 مليون برميل يوميا.