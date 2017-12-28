مشاريع كهربائية بـ61 مليار ريال في مكة خلال 4 سنوات

كشفت الشركة السعودية للكهرباء خلال المؤتمر الدولي لإعمار منطقة مكة عن تنفيذ مشاريع كهربائية بأكثر من 61 مليار ريال، خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2016، بالإضافة إلى مشاريع يجري تنفيذها بأكثر من 24 مليار ريال.

وأكد رئيس القطاع الغربي في "السعودية للكهرباء" المهندس عبد المعين الشيخ، أن تلك المشاريع تهدف إلى مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بالمنطقة في ظل المشاريع التنموية، وتطوير المشاريع الخدمية في العاصمة المقدسة ومنطقة الحرم، ومشاريع المشاعر المقدسة المختلفة، لا سيما وأن عدد المشتركين في المنطقة يمثل 25% من إجمالي عدد المشتركين بالمملكة، كما أن الحمل الذروي يمثل 32% من إجمالي الحمل الذروي العام بالمملكة.

وذكر عبدالمعين، خلال تقديمه ورق عمل ضمن الجلسة الرابعة الخاصة بقطاع الخدمات والتنمية في المنطقة حول مساهمة "السعودية للكهرباء" في تنمية منطقة مكة المكرمة، أن إجمالي قدرات توليد الطاقة الكهربائية في المنطقة زادت بنسبة 8.5% خلال الفترة من عام 2012 إلى عام 2017 الجاري، وأن نسبة تلك القدرات تبلغ 31% من إجمالي قدرات التوليد بالمملكة، والتي وصلت إلى 75 غيغاوات؛ مضيفاً أن هذه المشاريع عززت موثوقية الخدمة الكهربائية لأكثر من (2.291) مليون مشترك بالمنطقة، بزيادة قدرها (473) آلاف مشترك خلال الأربع سنوات، بالإضافة إلى دعم موثوقية الخدمة بالمسجد الحرام والذي يتم تغذيته بـ5 محطات تحويل جهد (13.8/110 ك.ف)، ويجري إنشاء ثلاث محطات تحويل أخرى، فيما تتم تغذية المشاعر المقدسة (منى، عرفات، مزدلفة) وقطار المشاعر المقدسة بـ9 محطات تحويل جهد (13.8/110 ك.ف)، فيما يجري إنشاء محطتي تحويل جديدتين.

ولفت رئيس القطاع الغربي بـ "السعودية للكهرباء" إلى أنه في إطار دعم وتطوير منظومة الطاقة الكهربائية بالمنطقة، بما يتفق مع توجهات الدولة و"رؤية 2030"، فإنه تجري دراسة مقترح بتنفيذ برنامج الطاقة المتجددة في منطقة مكة المكرمة بـ3 مشاريع لإنتاج الطاقة الكهربائية عن طريق الخلايا الشمسية في جدة ورابغ والشعيبة بكل من (جدة ، رابغ ، الشعيبة)، بإجمالي قدرات تبلغ (1500) ميغاوات، وبتكلفة تقديرية (5656) مليون ريال، فيما يجري العمل على دراسة تركيب خلايا شمسية بشوارع المشاة وأسطح مخيمات الحجاج في المشاعر المقدسة، لإنتاج الطاقة الكهربائية، حيث تم تحديد 6 مواقع يمكن تركيب خلايا شمسية بها بقدرة إجمالية تبلغ (90 –130) ميغاوات.

يُذكر أن "السعودية للكهرباء" نفذت خلال السنوات الثلاث الماضية مشاريع كهربائية بقيمة 138 مليار ريال في جميع مناطق المملكة، كما تمكنت في إطار خططها التطويرية من خفض مدة إيصال الخدمة الكهربائية للمشتركين الجدد إلى 19 يوماً فقط، فيما بلغت قدرات توليد الطاقة الكهربائية بها (75) غيغاوات، لتزويد أكثر من 9 ملايين مشترك بالخدمة الكهربائية في أكثر من (13,117) مدينة وقرية وهجرة بجميع مناطق المملكة.