تراجع مؤشر الثقة في الاقتصاد التركي 3% في ديسمبر

قال معهد الإحصاء التركي، اليوم الخميس، إن مؤشر الثقة في اقتصاد البلاد انخفض 3% إلى 95.0 نقطة في ديسمبر كانون الأول، ليواصل تراجعه من أعلى مستوى في خمس سنوات الذي سجله في أغسطس/آب.



وتشير قراءة المؤشر إلى توقعات اقتصادية متفائلة حين تتجاوز الـ100، بينما تشير إلى توقعات متشائمة عندما تقل عن هذا المستوى.



وتشير قراءة ديسمبر كانون الأول إلى أن الاقتصاد التركي يمر بأدنى مستوياته منذ فبراير شباط حين بلغت 91.5 نقطة.



