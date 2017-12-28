هل تشمل ضريبة القيمة المضافة قطاعي التعليم والصحة؟

قالت جنين ضو، رئيسة قسم الضرائب غير المباشرة والشريكة في PWC إن مرحل التعليم تختلف خصائصها وطريقة تحصيلها للضرائب، وإن القانون لا يميز بين الأشخاص المواطنين وباقي سكان دولة الإمارات.

وكشفت ضو أن التعليم الأساسي والحضانة والتعليم الجامعي العالي المقدم من قبل المؤسسات الحكومية خاضع لضريبة الـ0%، ويشمل ذلك خدمات النقل والكتب. أما التعليم الجامعي الخاص فسيخضع لضريبة القيمة المضافة عند 5%.

وأضافت أن التعليم الثانوي مشمول ضمن الأنشطة الخاضعة الـ0% شرط أن تكون المؤسسة التعليمية مرخصاً لها، ويكون المنهج رسمياً ومعترفاً به من قبل الجهات المختصة.



إلى ذلك، أكدت ضو أن كامل القطاع الصحي خاضع لضريبة الـ0%، ويشمل ذلك المستشفيات وفواتير الاستشفاء ومراجعة الطبيب وصرف الأدوية.

