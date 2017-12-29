تونس تسجل عجزاً تجارياً عند 5.82 مليار دولار

قال البنك المركزي التونسي إن العجز التجاري للبلاد سجل مستوى قياسيا مرتفعا حتى نهاية نوفمبر تشرين الثاني بوصوله إلى 14.362 مليار دينار، ما يعادل 5.82 مليار دولار مقابل 11.628 مليار دينار في نفس الفترة من 2016.



وعزا البنك المركزي زيادة العجز التجاري إلى ارتفاع الواردات بنسبة 19.2% في حين زادت الصادرات 17.3%.



وقال المركزي التونسي إن واردات الطاقة والسلع الغذائية سجلتا مستويات مرتفعة بلغت 3.82 مليار دينار و1.33 مليار دينار على الترتيب.



وأضاف أن من أسباب ارتفاع العجز تواصل الأداء الضعيف لقطاع المناجم والفوسفات ومشتقاته مع تقلص المبيعات بنسبة 3%.



وأبرز البنك المركزي الأداء الجيد لصادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية التي شهدت زيادة بلغت 19.7% في الأحد عشر شهرا الأولى من هذا العام مقابل 15.6% في الفترة نفسها من 2016 مستفيدة من انتعاش الطلب في الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الرئيسي لتونس.

إلى ذلك، قال البنك المركزي التونسي إن معدل التضخم السنوي في تونس بلغ 6.3 في نهاية نوفمبر تشرين الثاني ارتفاعا من 5.3% في اكتوبر تشرين الأول.



وقال البنك المركزي في بيان "زيادة الأسعار بلغت 6.3% في شهر نوفمبر الماضي مقابل 3.7 % قبل عام".



وأضاف أن زيادة التضخم تعود إلى ارتفاع مؤشر أسعار المواد الغذائية 10.2% الشهر الماضي مقابل 8.4% في أكتوبر تشرين الأول.