ما عقوبة من أخفى معلومات جوهرية في "حساب المواطن"؟

حذرت اللائحة الخاصة ببرنامج "حساب المواطن"، المستفيدين من إخفاء أو تغيير أي معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية خلال تسجيلهم بالبرنامج، متوعدةً من يقدم على ذلك اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه.

وأوضحت نصوص لائحة البرنامج أن القائم بعملية إخفاء أو تغيير المعلومات سيتخذ ضده إجراءات في مقدمتها إيقاف الطلب الخاص بالمتقدم وحرمانه من الحصول على الدعم لمدة لا تزيد على سنتين.

وبّينت اللائحة أن العقوبات تشمل أيضاً استرداد الدعم الذي حصل عليه المستفيد الأساسي بغير وجه حق وذلك وفقاً للإجراءات النظامية اللازمة لذلك.

وتطالب اللائحة المستفيد بتحديث حسابه الإلكتروني عند حدوث أي تغيير على المعلومات والبيانات التي سبق له إدخالها وكان لذلك التغيير تأثير على دورة تقييم الأهلية والاستحقاق، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً من تاريخ حدوث التغيير، حتى لا يتعرض لتلك العقوبات.

ويأتي برنامج "حساب المواطن" لتخفيف الآثار المحتملة المباشرة وغير المباشرة من الإصلاحات الاقتصادية على الأسر السعودية المستحقة، ويشمل الدعم الزيادة في التكلفة الناتجة عن تصحيح أسعار الكهرباء والبنزين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية والمشروبات.

من جانبه بين مدير البرنامج المهندس علي راجحي، أن الدفعة الثانية من قيمة الدعم سيتم إيداعها في حسابات المستحقين البنكية في العاشر من شهر يناير المقبل، وسيستفيد منها المستحقون المكتملة طلباتهم قبل السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري. وسيكون يوم صرف الدفعات التالية هو اليوم العاشر من كل شهر ميلادي ما لم يتوافق مع يوم جمعة، حيث سيتم إيداع المبالغ قبل ذلك بيوم، وإذا وافق يوم سبت سيتم إيداعه بعده بيوم.