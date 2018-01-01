استقرار معدل البطالة للسعوديين عند 12.8% بالربع الثالث

أكد الدكتور فهد التخيفي رئيس الهيئة العامة للإحصاء، استقرار معدل البطالة للسكان السعوديين عند مستواه السابق خلال الربع الثاني لعام 2017، حيث استقر عند 12.8% بواقع 7.4% للذكور و32.7% للإناث.

وأشار التخيفي في مقابلة مع "العربية" إلى انخفاض معدل البطالة الإجمالي من عمر 15 سنة فأكثر مقارنة مع الربع الثاني 2017 حيث بلغ في هذا الربع 5.8% بواقع 3.2% للذكور و21.1% للإناث.

وبلغت جملة المشتغلين من واقع بيانات السجلات الإدارية في السعودية 13,758,064 فرداً كما بلغ اجمالي السعوديين الباحثين عن عمل من واقع السجلات الإدارية 1,231,549 فرداً يمثل الذكور منهم 190,822 فرداً ويمثل الإناث منهم 1,040,727.

وكانت أعلى نسبة للسعوديين الباحثين عن عمل في الفئة العمرية (25 ـــ 29) سنة وذلك بنسبة بلغت 31,3%.

وكشفت بيانات السجلات الإدارية أن ما يقارب نصف السعوديين الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية، حيث بلغت نسبتهم 45.8%.

وفيما يتعلق بمعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان (15سنة فأكثر) بلغ 54,8%، موزعة بين الذكور 78,4%، والإناث 19,9%.

كما أوضحت الهيئة في نشرتها أن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان السعوديين (15سنة فأكثر) بلغ 40,7%.

وأشارت نتائج النشرة وفقاً للسجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة إلى أن إجمالي تأشيرات العمل الصادرة بلغ 509,180 تأشيرة.

وتوزعت التأشيرات بالربع الثالث بواقع 22,3% منها للقطاع الحكومي و37,8% للقطاع المنزلي و39,9% للقطاع الخاص.

من جهة أخرى أوضح المتحدث الرسمي للهيئة العامة للإحصاء تيسير المفرج بأنَّ هناك فرقًا بين الباحثين عن عمل وبين المتعطلين، فـ"المتعطلون" وفق مسح القوى العاملة هم الأفراد من عمر 15 سنة فأكثر الذين كانوا خلال فترة المسح الإحصائي بدون عمل خلال الاسبوع السابق لزيارة الأسرة وبحثوا عن عمل بجدية خلال الأسابيع الأربعة السابقة لزيارة الأسرة.

أما تعريف الباحثين عن عمل فهم هم الأفراد السعوديون (ذكورًا وإناثًا) المسجلون في برامج البحث عن عمل لدى وزارة الخدمة المدنية (جدارة وساعد) ولدى صندوق تنمية الموارد البشرية (حافز) ويقومون بتسجيل بياناتهم الشخصية ومؤهلاتهم وخبراتهم العملية وسيرهم الذاتية عن طريق نظام الكتروني لدى جهة التقديم.